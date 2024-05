Bellingham ou Vini Jr: quem recebe o maior salário no Real Madrid?

Destaques do Real Madrid na atual temporada, Jude Bellingham e Vini Jr estão entre os favoritos à Bola de Ouro, prêmio entregue ao melhor jogador do mundo. Mas, afinal, qual dos dois recebe o maior salário? E quem é mais valioso? Abaixo, o Lance! Biz apresenta os detalhes.



💰 Salários de Jude Bellingham e Vini Jr



De acordo com o site Capology, especializado em finanças do esporte, Bellingham e Vini Jr recebem exatamente o mesmo salário bruto: € 20,83 milhões (R$ 116 milhões) por temporada. A remuneração mensal, portanto, seria de R$ 9,6 milhões.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp