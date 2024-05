Verstappen ignora adversários na Fórmula 1: ‘Me desafio a cada fim de semana’

Verstappen comemora (Foto: Red Bull Content Pool)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 16/05/2024 - 15:01 • São Paulo (SP)

Favorito para conquistar o tetracampeonato consecutivo na Fórmula 1, Max Verstappen reconheceu que a Red Bull não está, na temporada atual, tão dominante quanto nos anos anteriores. Contudo, para o neerlandês, a busca incessante em superar os próprios limites é o maior combustível para continuar vencendo na elite do automobilismo mundial.

O piloto sofreu revezes em duas das seis etapas até agora. No GP da Austrália, precisou abandonar após ter problemas mecânicos e, no GP de Miami, foi derrotado por Lando Norris, da McLaren, após a entrada do safety-car embaralhar a corrida.

- As primeiras corridas não foram tão simples como as pessoas tentam fazer parecer. Para quem está de fora, parece que há muito tempo não existe desafio, mas estou me desafiando a cada fim de semana” disse ao portal neerlandês RacingNews 365.

Verstappen ignorou os adversários e disse que a maior competição é em tentar ser melhor a cada etapa.

- Nunca é entediante porque não preciso de outra equipe ou piloto para me estimular. Estou em um desafio constante comigo mesmo para tentar ser sempre melhor. Não é que eu esteja perdendo alguma coisa ou que esteja esperando que algo aconteça para, de repente, sentir mais vontade pelo que estamos fazendo. É sempre uma questão de atenção aos detalhes, onde você pode fazer a diferença. E alguns finais de semana são melhores do que outros - explicou o campeão mundial.

O piloto da Red Bull reconheceu que, neste ano, as equipes estão mais próximas, mas elogiou o bom início do time dos energéticos.

- Desde o início do ano, as outras equipes estão mais próximas em comparação com o ano passado. Como equipe, começamos bem o ano. Tivemos um abandono na Austrália, que nos custou muitos pontos, mas espero que nesta temporada seja próxima do que fizemos no ano passado - finalizou Verstappen.