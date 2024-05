Reunião de personalidades da Fórmula 1 na frente da estátua do piloto (Foto: Reprodução / Twitter)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 16/05/2024 - 17:20 • São Paulo (SP)

Tetracampeão mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel comandou um emocionante tributo ao tricampeão Ayrton Senna e ao austríaco Roland Ratzenberger nesta quinta-feira (16). A morte dos pilotos, no GP de San Marino de 1994, completou 30 anos no último dia 1, e no próximo fim de semana, o Mundial volta a competir no circuito de Ímola.

Aposentado da F1 desde o fim de 2022, Vettel apareceu no paddock pela primeira vez desde o GP do Japão do ano passado. Junto da Senna Foundation, organizou uma caminhada ao redor do circuito. Todos os pilotos do grid atual participaram, inclusive os campeões mundiais Lewis Hamilton, Fernando Alonso e Max Verstappen.

Chefes de equipe e pilotos de categoria de suporte também participaram da caminhada, como o brasileiro Gabriel Bortoleto. Em sua maioria, vestiam uma camisa amarela inspirada no capacete de Senna. Curiosamente, o atual tricampeão mundial Verstappen foi um dos poucos pilotos que não utilizou, junto do finlandês Valtteri Bottas, que deu a volta de bicicleta.

A caminhada terminou com uma homenagem na estátua de Senna, posicionada na trágica curva Tamburello. Bandeiras de Brasil e Áustria foram estendidas no solo, junto de capacetes dos pilotos. Curiosamente, a chuva caiu no circuito durante o evento.

O retorno da F1 à Ímola 30 anos depois das mortes de Senna e Ratzenberger é marcado por diversas homenagens. Pierre Gasly, da Alpine, utilizará um capacete inspirado na pintura que o tricampeão mundial utilizava. Nesta semana, o francês também teve a oportunidade de guiar a Toleman de 1984, o primeiro carro de Ayrton na Fórmula 1.