Xavi abre o jogo sobre Vitor Roque: ‘Não era para vir…’

Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 09:50 • Barcelona (ESP)

Técnico do Barcelona, Xavi explicou por que Vitor Roque perdeu espaço no time, após as polêmicas em relação ao tratamento ao jogador. O ex-meio campista detalhou a situação, esportiva e de planejamento dos Culés ​​horas antes da viagem a Almería.

- A intenção não era para ele (Vitor Roque) vir em dezembro. Ele tinha que ficar lá (no Brasil), mas o Gavi e o Balde estavam lesionados e acreditamos que era o melhor (trazer logo), e assim tínhamos a opção de incorporá-lo, para que visse como era o clube. Entendo que há jogadores à sua frente e por isso ele joga menos - declarou Xavi.

O ex-Athletico Paranaense não atuou na vitória do Barcelona por 2 a 0 sobre a Real Sociedad pela La Liga, nesta segunda-feira (13). Xavi, após a partida, apontou para a grande concorrência interna e se culpou sobre a situação.

- É a concorrência que existe no Barcelona. Como treinador, compreendo que há outros jogadores que estão em melhores condições para jogar e é apenas isso. Ele é um jogador jovem e tem de melhorar. A culpa é do treinador, que não o põe a jogar - acrescentou.

Há uma semana, o empresário de Vitor Roque, André Cury, criticou Xavi com duras palavras sobre a falta de oportunidades ao jovem atacante no Barcelona. Em entrevista à 'Rádio RAC1', o agente afirmou que o treinador nem sequer conversa com o jogador e que o clube não deveria emprestá-lo. Também após a partida contra o Real Sociedad, o comandante espanhol 'ironizou' a fala.

- Empréstimo? Estas decisões serão tomadas no final da temporada e a nível interno. Não tenho de responder a ninguém, muito menos a empresários - completou.

Segundo o jornal espanhol 'Cadena SER', Deco, ex-jogador e diretor esportivo do Barça, decidiu que o atleta de 19 anos não continuará no clube apenas por questões financeiras, mas também pelo treinador não possuir confiança no jogador. Além disso, a direção viu as falas de André Cury em nome do brasileiro como um 'ultimato'.