Zé Roberto analisa inicio de Liga das Nações da Seleção Brasileira

16/05/2024 - 18:01 • Rio de Janeiro (RJ)

Zé Roberto, técnico da Seleção Brasileira, concedeu uma entrevista ao Lance!, nesta quinta-feira (16), após a vitória sobre a Coreia do Sul na Liga das Nações, analisando o desempenho da equipe verde-amarela nesse início de competição

— Acho que hoje tivemos uma vitória melhor, uma parcial mais aberta, com o Canadá foi mais difícil, a gente sabia que poderia acontecer isso, já que perdemos para eles na última VNL (Liga das Nações), um time que vem evoluíndo bastante. Gostei do comportamento do nosso time, da forma que a gente encarou o primeiro desafio da competição, a gente conseguiu uma boa apresentação. Agora é preparar para os Estados Unidos — disse.

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei retorna para encarar os Estados Unidos, na sexta-feira (17), às 21h, no Maracanãzinho. No último confronto entre as equipes, a seleção norte-americana levou a melhor, vencendo por 3 sets a 0.