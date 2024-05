Papo com Castroneves: Gil de Ferran estará comigo na Indy 500

(Foto: Andrea Leite)







Publicada em 16/05/2024 - 09:30

Olá, amigos, tudo bem?



Quero falar hoje sobre o início molhado dos preparativos para a Indy 500 e dos trabalhos que estamos desenvolvendo na Meyer Shank Racing, mas vou iniciar falando do meu amigo e irmão Gil de Ferran, falecido em dezembro passado.

Quando cheguei na Penske para a temporada de 2000, eu era praticamente um novato, pois nunca havia vencido e passava a fazer parte, pela primeira vez, de um time grande. Era uma mudança muito grande para quem tinha apenas dois anos na categoria correndo pela Bettenhausen (1998) e Hogan (1999).

A presença do Gil como meu companheiro de equipe foi uma sorte muito grande para mim por vários motivos. Aprendi bastante com ele e ganhei um irmão para toda a vida. Seu falecimento marcou profundamente a todos e celebrar sua memória é um dever para que nunca seja esquecido.

Pensei em várias alternativas e resolvi fundir as pinturas do meu capacete com o dele. Será um orgulho muito grande disputar esta Indy 500 correndo em dupla com Gil de Ferran.

(Foto: MSR)

Primeiros treinos

Estou escrevendo essa coluna nesta quarta-feira, depois das 20:00, aí no Brasil (desculpe pelo atraso, editor), porque andamos hoje o máximo que foi possível. Na verdade, a programação oficial da Indy 500 começou ontem, dia 14, mas só foi possível andar uns 20 minutos. A chuva começou logo a seguir e não parou mais. Hoje foi diferente.

A chuva de hoje começou pela manhã, mas foi parando no início da tarde e até saiu um solzinho. Fomos para a pista aproveitar o tempo perdido e consegui dar 54 voltas, que foi muito bom, pois parecia que a quarta-feira toda seria perdida.

A programação tem ainda treinos livres na quinta (16), sexta e sábado pela manhã. Se não chover, teremos 18 horas de treinos nesses dias. Tudo isso até chegar no Qualifying, que na Indy 500 é totalmente diferente do restante da temporada.

Vai todo mundo para a pista para classificar no sábado, um de cada vez. Os classificados entre 13º e 30º já saem no sábado conhecendo suas posições de largada. No domingo, os 12 mais rápidos vão para a pista para selecionar os seis mais rápido. É desse grupo de seis, que disputará outra sessão classificatória, sairá o pole position. Ainda no domingo, tem uma sessão para definir os ocupantes das três últimas posições.

Na coluna da próxima semana, vou contar para vocês tudo o que acontecerá nos próximos dias, principalmente uma boa posição de largada para a Indy 500.

Abração e até lá!