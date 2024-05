Alonso descarta possibilidade de implosão na Red Bull: ‘Geram notícias porque vencem’

Alonso renovou com a Aston Martin (Foto: Chris Graythen/AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 15/05/2024 - 21:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Enquanto a Red Bull vive um 2024 atribulado, com confusões internas, investigação sobre o chefe da equipe e a partida do projetista Adrian Newey depois de 20 anos de colaboração, Fernando Alonso analisou o momento dos taurinos e disse que não espera uma ‘implosão’ por parte da equipe austríaca — que, desde 2022, é a grande força da Fórmula 1. Segundo o bicampeão mundial, as notícias sobre os energéticos costumam vender mais justamente porque a escuderia ocupa uma posição de protagonismo no campeonato.

- Acho que não (estão implodindo). Obviamente, eles estão dominando o esporte desde 2021. Então, quando acontece algo fora do fim de semana de corrida, essa equipe gera muitas notícias. São eles que todos querem vencer. Todos querem desestabilizá-los para garantir que possam vencer na pista - analisou Alonso.

- Se você perder seu diretor-técnico ou seu projetista para outra equipe, será uma notícia menor do que se acontecer na equipe que está vencendo. Mas vamos ver o que vai acontecer no futuro - opinou.

Na opinião de Alonso, as equipes já estão com os pensamentos virados para a temporada de 2026, que terá a introdução de um novo regulamento de motores e chassis remodelados. O espanhol usou como exemplo a Red Bull, que passou a dominar a categoria na última grande mudança, em 2022, e a Mercedes, que reinou soberana entre 2014 e 2021, e argumentou que a Aston Martin — e os outros times — esperam repetir esses feitos.

- Acho que o mais importante para todos é o conjunto de regras de 2026. Adrian [Newey] tirou o máximo das regras atuais, que começaram em 2022. Em 2014, foi a Mercedes que conseguiu isso. Você nunca sabe o que vai acontecer em 2026. Queremos ser a Mercedes de 2014 ou a Red Bull de 2022. Muitas equipes estão torcendo por isso - comentou.

Por fim, Alonso expressou sua admiração pelo trabalho de Newey, que viu seus carros vencerem 13 Mundiais de Pilotos e 12 de Construtores por Williams, McLaren e Red Bull. O asturiano até revelou que chegou a ter reuniões com a equipe austríaca na presença do projetista, que sempre foi uma peça importante nas conversas entre o bicampeão e os taurinos.

- Sempre quis trabalhar com ele. Eu o respeito muito e o considero, talvez, o melhor que a Fórmula 1 já teve. É uma lenda do esporte, e me sinto privilegiado de certa forma por compartilhar o paddock com ele e, obviamente, ser um competidor - elogiou.

- Estive perto algumas vezes, conversei com eles [Red Bull] em alguns momentos. Algumas das reuniões no passado não aconteceram apenas com Christian [Horner] e Helmut [Marko], mas com Adrian. Sempre expressei minha admiração por ele, e ele sempre compartilhou seu respeito por mim. Vamos ver o que ele vai fazer no futuro - finalizou.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 17 a 19 de maio, em Ímola, para o GP da Emília-Romanha.