Lenda do UFC, Anderson Silva fará luta de despedida

Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 11:55 • São Paulo (SP)

Lenda histórica do UFC, Anderson Silva deve realizar uma luta de despedida no dia 15 de junho, em São Paulo. Apesar de ter marcado época do MMA, o combate será disputado sob as regras do boxe, modalidade que o brasileiro atualmente realiza exibições.

O duelo que marca o fim da carreira do “Spider” do mundo das lutas ainda não possui adversário definido.

Com 49 anos de idade, Anderson Silva realizou quatro lutas no boxe. Seu cartel conta com duas vitórias, um empate e uma única derrota, que foi para o youtuber Jake Paul, que enfrentará em breve o lendário pugilista Mike Tyson.

O brasileiro não disputa lutas no UFC desde 2020. Na organização, "Spider" marcou época no esporte e é listado no Hall da Fama da modalidade, com sua consagração como campeão dos pesos-médios.

Anderson Silva prestes a lutar no UFC (Foto: Reprodução / UFC)

Recentemente, Anderson Silva conseguiu ingressar novamente no Hall da Fama. Seu primeiro combate contra o norte-americano Chael Sonnen foi imortalizado como um dos mais memoráveis da história.