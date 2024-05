Brasileiros do vôlei de praia se preparam com líderes do ranking em busca de medalhas nas Olimpíadas

Duplas brasileira em ação (Foto: Divulgação / FIVB)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 21:16 • São Paulo (SP)

George e André, dupla de brasileiros do vôlei de praia, preparam um importante ‘aquecimento’ uma semana antes do começo das Olimpíadas de Paris.

Os atletas irão realizar um treinamento na Suécia ao lado de Ahman e Hellvig, líderes do ranking mundial do esporte, com ênfase para estar na melhor forma e buscar uma medalha nos Jogos.

A dupla de vôlei de praia irá ficar hospedada em Estocolmo, capital do país, para uma série de atividades com a parceria que lidera os rankings olímpico e mundial: Ahman/Hellvig.

- Esta dupla é uma grande favorita à medalha em Paris. Eles foram vice-campeões da Copa do Mundo, no México, na última temporada. Um dos times a ser batido. Vamos fazer essa semana de ajustes finais para manter o alto nível dos treinos e do jogo. Devido a nossa posição no ranking não temos como cruzar com eles nas primeiras fases, caso venha a acontecer vai ser apenas na fase final. Isso é um dos motivos - explicou o paraibano George Wanderley.

Até Paris, George e André também participarão do Circuito Mundial em busca de ritmo de jogo. Contudo, para não acontecer um desgaste nesta reta decisiva, a dupla não participará do Circuito Brasileiro.

- Tem quatro etapas do Circuito Mundial até a Olimpíada e duas delas fazem parte da corrida olímpica: Portugal na semana que vem e Ostrava no final do mês. No mês da Olimpíada, em julho, ainda tem duas etapas: Suíça e Áustria. A nossa intenção também é jogar por estar lá na Europa e pegar o ritmo de jogo e se preparar jogando contra os nossos adversários. No Brasileiro não vamos jogar. Seria muita competição, ficaria muito puxado. Já no Circuito Mundial a nossa intenção é jogar todas - finalizou André.