Bia Haddad vai às quartas em Madri após vitória sobre top-10

Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 09:48 • Madri (ESP)

Com uma ótima atuação, Bia Haddad Maia atingiu, na manhã desta segunda-feira (29), uma vaga nas quartas de final do WTA 1000 de Madri, na Espanha, evento sobre o piso de saibro. A brasileira bateu sua freguesa, a grega Maria Sakkari, sexta colocada do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4 após 1h49min de duração. Foi a quarta partida entre as duas, e a paulistana ganhou todas até aqui.

Bia emplaca a sua quarta vitória seguida, a terceira no torneio onde nunca havia obtido sucesso. Esta será sua terceira vez nas quartas de um WTA 1000, série de eventos que só perdem para os Grand Slams. Ela fez quartas ano passado em Roma, na Itália, e foi finalista em Toronto, no Canadá, em 2022.

Sua adversária será a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, que arrasou a espanhola Sara Sorribes, 55ª colocada, por 6/1 e 6/0. Iga lidera por 2 a 1 o confronto direto contra a brasileira.

O JOGO

O primeiro set durou quase uma hora, com Bia Haddad comandando. Ela abriu 5 a 2 com duas quebras, permitiu a reação da rival, encostando em 5 a 4. Bia cometeu erros bobos, deu dupla-falta, mas foi valente, salvou break-point e fechou a parcial por 6/4. Saiu com uma quebra no terceiro game, abriu 3 a 1 e ampliou a vantagem no sétimo game para sacar pro jogo em 5 a 2. Sakkari não esmoreceu, devolveu uma das quebras, mas Bia encerrou no saque com outro 6/4 em um dia ensolarado e de condições aparentemente mais velozes na capital espanhola.