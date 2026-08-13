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Ronaldinho Gaúcho faz oferta para comprar time de basquete

Ex-jogador e fundo Clayton Sport propõem quitar dívidas de 2,5 milhões de euros e investir 10 milhões por temporada para reerguer o AS Monaco Basket

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
13/08/2026 15:36
Atualizado há 1 minutos
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Ronaldinho Gaúcho é conhecido por ser o "Rei do Rolê Aleatório" por colecionar aparições inusitadas pelo mundo (Foto: Magalhães Jr/Photopress/Gazeta Press)
Ronaldinho Gaúcho é conhecido por ser o "Rei do Rolê Aleatório" por colecionar aparições inusitadas pelo mundo (Foto: Magalhães Jr/Photopress/Gazeta Press)

Ronaldinho Gaúcho entrou formalmente na disputa pela compra do AS Monaco Basket, clube de basquete do Principado que enfrenta grave crise financeira. O ex-jogador apresentou sua candidatura ao lado da Clayton Sport, fundo de investimento com sede em Andorra, conforme antecipou o jornal francês L'Équipe.

A proposta foi protocolada em 10 de agosto, quando Ronaldinho e a Clayton Sport enviaram uma carta de intenções ao diretor executivo do Monaco, Oleksiy Yefimov. O documento apresenta um projeto voltado a estabilizar financeiramente uma entidade em situação crítica, que acaba de ser excluída das competições profissionais francesas.

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Plano financeiro de Ronaldinho Gaúcho

O projeto prevê o pagamento de 2,5 milhões de euros em dívidas com a Euroliga. Além disso, o plano envolve a apresentação de uma garantia bancária de 5 milhões de euros e um aporte próximo a 10 milhões de euros por temporada ao longo de três a cinco anos, segundo informações publicadas pelo jornal francês e reproduzidas por veículos especializados na Europa.

A entrada de Ronaldinho transforma a corrida pelo AS Monaco Basket em uma disputa entre dois candidatos. O outro é Jamal Mashburn, ex-jogador All-Star da NBA, que lidera o projeto da Helen Holdings e negocia com o clube há semanas. A imprensa francesa considera a proposta norte-americana ainda a melhor posicionada.

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Madonna, atrás, interage com Ronaldinho Gaúcho, de amarelo, à esquerda, enquanto Ronaldo, de azul, dirige o veículo no show do intervalo da Copa do Mundo 2026
No mês passado, Ronaldinho Gaúcho participou do show de intervalo da final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)

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Prazo até 18 de agosto para o Monaco

O momento é de extrema urgência para o Monaco. O clube recorreu ao Comitê Nacional Olímpico e Esportivo da França (CNOSF) após a Câmara de Apelação da Federação Francesa de Basquetebol (FFBB) confirmar sua exclusão da Betclic Élite, a primeira divisão do país. O prazo para concluir o procedimento junto ao organismo olímpico expira em 18 de agosto.

Campeão do mundo em 2002 com o Brasil e vencedor da Bola de Ouro em 2005, Ronaldinho Gaúcho não traz apenas recursos financeiros à operação, mas também expressivo impacto midiático. O futuro da "Roca Team", como o Monaco é conhecido, deve ser definido nos próximos dias, com Mashburn ainda à frente na disputa. O "Rei do Rolê Aleatório", contudo, pode surpreender a todos mais uma vez e colocar o seu nome no topo do basquete europeu.

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