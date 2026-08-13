Makhachev defende segundo cinturão do UFC pela primeira vez Em caso de vitória, o russo bate recorde histórico de Anderson Silva no Ultimate

Embora muitos tentem, poucos conseguem conquistar um cinturão mundial no UFC. Mais raro ainda é chegar ao topo de duas categorias diferentes, feito alcançado por apenas 11 lutadores na história da organização. O último a entrar para esse seleto grupo foi Islam Makhachev, que volta ao octógono neste sábado (15) para fazer a primeira defesa do segundo título conquistado na carreira.

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A trajetória de Makhachev no MMA começou no peso-leve (até 70,3 kg), categoria em que cresceu seguindo os passos de seu amigo e atual treinador, Khabib Nurmagomedov. Quando o então campeão anunciou a aposentadoria, em 2020, deixou claro que via no russo seu sucessor. Dois anos depois, a previsão se confirmou: Islam derrotou Charles do Bronx e conquistou o cinturão dos leves.

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O reinado do russo se estendeu por cerca de três anos e teve quatro defesas bem-sucedidas. No período, Makhachev superou Alexander Volkanovski duas vezes, além de Dustin Poirier e Renato Moicano. Depois, com a saída de Belal Muhammad do topo dos meio-médios, surgiu a oportunidade de subir de categoria e buscar um segundo título.

A mudança de divisão se concretizou contra Jack Della Maddalena. Com amplo domínio ao longo dos cinco rounds, Makhachev venceu o australiano e se tornou campeão duplo do UFC. Agora, pela primeira vez, coloca o novo reinado em jogo diante do irlandês Ian Machado Garry. O confronto também coloca frente a frente dois estilos distintos: de um lado, a excelência do russo no grappling; do outro, o jogo de boxe e a movimentação do desafiante.

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Islam Makhachev comemora vitória com dois cinturões do UFC (Foto: Reprodução Instagram: @islam_makhachev)

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Recorde de Anderson Silva em jogo

O livro de recordes do UFC conta com feitos de muitos brasileiros que marcaram seu nome na história do MMA mundial. Entre essas lendas, Anderson Silva se destaca como o lutador com maior número de vitórias do Ultimate. Esse feito chegou a ser igualado, em novembro, por Islam Makhachev, que ameaça tirar o Brasil do topo neste sábado (15).

Com apenas uma derrota no currículo, em sua segunda luta no UFC, Makhachev emenda uma sequênca de 16 vitórias consecutivas. O topo da lista de recorde, no entanto, ainda pertence a Anderson Silva que conquistou primeiro os 16 triunfos consecutivos no Ultimate – da estreia até a luta histórica contra Chris Weidman.

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O UFC volta neste sábado (15)

O Ultimate volta, neste sábado, dia 15 de agosto, para mais um evento numerado da temporada de 2026. Com seis brasileiros no card, o UFC 330 contará com duas disputas de cinturão: além de Makhachev, a brazuca Mackenzie Dern enfrentará a canadense Gillian Robertson pelo títulos dos palhas (até 52,2 kg).

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