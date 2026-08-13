Diego Lopes anuncia mudança no UFC e se aproxima de Charles do Bronx Lutador brasileiro decidiu deixar o peso-pena após duas disputas de cinturão frustradas

Duas oportunidades de disputar o cinturão foram dadas a Diego Lopes pelo UFC em menos de um ano. Após não conseguir superar o campeão Alexander Volkanovski, o brasileiro decidiu deixar o peso-pena (até 65,8 kg) para tentar um novo caminho na categoria dos leves (até 70,3 kg). A mudança de divisão, anunciada pelo próprio lutador, também reacendeu os rumores de um possível encontro com Charles do Bronx.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

A notícia foi compartilhada pelo próprio lutador nas redes sociais. Na publicação, Lopes aparece ao lado de Hunter Campbell, executivo responsável por negociações de lutas e contratos do Ultimate. A legenda confirmou a subida de categoria de forma simples, com uma hashtag.

continua após a publicidade

— Apenas mais um dia para fazer negócios. #70kg — escreveu Diego Lopes.

Apesar das duas derrotas para Volkanovski, o histórico de Diego no MMA e no UFC segue positivo. O brasileiro soma 28 vitórias e oito derrotas na carreira e chega aos leves depois de construir uma trajetória de destaque na organização. A última apresentação, inclusive, aconteceu no histórico UFC Casa Branca e terminou com uma grande vitória de Lopes.

A mudança de divisão também voltou a colocar Charles do Bronx no radar. Até o momento, porém, não existe confirmação de que os brasileiros serão adversários. A possibilidade ganhou força depois que o próprio Charles publicou, no mesmo dia do anúncio de Diego, uma mensagem nas redes sociais indicando que suas férias haviam chegado ao fim.

continua após a publicidade

Antes mesmo de confirmar a subida para os leves, Lopes já havia demonstrado interesse em enfrentar o compatriota. O manauara chegou a dar o aval para um possível confronto e também revelou o desejo de conquistar o cinturão BMF, atualmente disputado na categoria dos leves.

➡️ Makhachev volta a ameaçar recorde histórico de Anderson Silva no UFC

Charles Do Bronx comemora após vencer Max Holloway na luta pelo cinturão BMF (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)

🥊 Aposte nos vencedores do UFC 330

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.