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Cobra venenosa é encontrada em capacete após treino nos EUA

Atleta do ensino médio usou o equipamento por cerca de uma hora antes de descobrir o animal

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 15:02
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Uma mocassim-d'água — uma espécie venenosa de víbora — foi removida de um capacete de futebol americano pelo serviço de controle de animais depois que um jogador o usou com a cobra dentro por aproximadamente uma hora. Foto cedida pelo Serviço de Controle de Animais de Maumelle e pelo Dr. Cole Bierbaum.
Uma mocassim-d'água — uma espécie venenosa de víbora — foi removida de um capacete de futebol americano pelo serviço de controle de animais depois que um jogador o usou com a cobra dentro por aproximadamente uma hora. (Foto: Serviço de Controle de Animais de Maumelle e pelo Dr. Cole Bierbaum)

Um treino de futebol americano em Maumelle, no Arkansas, terminou de forma inusitada após um jogador do ensino médio descobrir que havia passado cerca de uma hora usando um capacete com uma cobra venenosa escondida em seu interior.

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O estudante da Maumelle High School sentiu algo estranho ao colocar o equipamento, mas inicialmente seguiu normalmente na atividade. Com o passar do treino, porém, a sensação se tornou mais incômoda, e ele decidiu entregar o capacete para um treinador verificar o que estava acontecendo. Foi então que a cabeça da cobra apareceu entre o acolchoamento do equipamento. O serviço de controle de animais da cidade foi chamado para retirar o animal.

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— Você já viu isso em filmes, na TV e tudo mais. Cobras entrando em lugares estranhos [...] Um capacete, que seja. Não parece nada fora do comum, mas o que é chocante é que esse garoto usou o capacete por pelo menos uma hora, talvez até mais. — Disse Chris Davis, diretor de serviços para animais de Maumelle, ao The Athletic.

A princípio, jogadores e integrantes da comissão técnica acreditaram que se tratava de uma cabeça-de-cobre. Após a remoção, no entanto, o animal foi identificado como uma mocassim-d'água, espécie venenosa comum na região. A cobra tinha aproximadamente 60 centímetros de comprimento e estava escondida atrás da proteção interna do capacete.

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Uma cobra-d'água se escondeu atrás do acolchoamento de um capacete de futebol americano para digerir sua refeição. Foto cedida pelo Maumelle Animal Services e pelo Dr. Cole Bierbaum.
Uma cobra-d'água se escondeu atrás do acolchoamento de um capacete de futebol americano para digerir sua refeição. Foto cedida pelo Maumelle Animal Services e pelo Dr. Cole Bierbaum.

Como não dispunham dos equipamentos necessários no local, os agentes levaram o capacete até o abrigo do controle de animais. Para fazer a cobra sair do esconderijo, foi preciso inundar o interior do equipamento.

Segundo os responsáveis pelo resgate, o animal era jovem e aparentava ter se alimentado poucos dias antes. A hipótese é que a cobra tenha entrado no capacete em busca de um local escuro e protegido para permanecer enquanto digeria a refeição.

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