Cobra venenosa é encontrada em capacete após treino nos EUA
Atleta do ensino médio usou o equipamento por cerca de uma hora antes de descobrir o animal
Um treino de futebol americano em Maumelle, no Arkansas, terminou de forma inusitada após um jogador do ensino médio descobrir que havia passado cerca de uma hora usando um capacete com uma cobra venenosa escondida em seu interior.
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O estudante da Maumelle High School sentiu algo estranho ao colocar o equipamento, mas inicialmente seguiu normalmente na atividade. Com o passar do treino, porém, a sensação se tornou mais incômoda, e ele decidiu entregar o capacete para um treinador verificar o que estava acontecendo. Foi então que a cabeça da cobra apareceu entre o acolchoamento do equipamento. O serviço de controle de animais da cidade foi chamado para retirar o animal.
— Você já viu isso em filmes, na TV e tudo mais. Cobras entrando em lugares estranhos [...] Um capacete, que seja. Não parece nada fora do comum, mas o que é chocante é que esse garoto usou o capacete por pelo menos uma hora, talvez até mais. — Disse Chris Davis, diretor de serviços para animais de Maumelle, ao The Athletic.
A princípio, jogadores e integrantes da comissão técnica acreditaram que se tratava de uma cabeça-de-cobre. Após a remoção, no entanto, o animal foi identificado como uma mocassim-d'água, espécie venenosa comum na região. A cobra tinha aproximadamente 60 centímetros de comprimento e estava escondida atrás da proteção interna do capacete.
Como não dispunham dos equipamentos necessários no local, os agentes levaram o capacete até o abrigo do controle de animais. Para fazer a cobra sair do esconderijo, foi preciso inundar o interior do equipamento.
Segundo os responsáveis pelo resgate, o animal era jovem e aparentava ter se alimentado poucos dias antes. A hipótese é que a cobra tenha entrado no capacete em busca de um local escuro e protegido para permanecer enquanto digeria a refeição.
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