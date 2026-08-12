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Brasileira campeã do UFC fala de aprendizado em derrota

Mackenzie Dern defende cinturão contra a canadense Gillian Robertson, na Filadélfia

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 20:57
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Mackenzie Dern em entrevista ao UFC
Mackenzie Dern em entrevista ao UFC (Foto: Reprodução)

Vivendo o auge da carreira, a americana naturalizada brasileira Mackenzie Dern, de 33 anos, defende o cinturão do peso-palha no sábado. Sua adversária, na co-luta principal do UFC 330, será a canadense Gillian Robertson, na Filadélfia, no retorno da organização à cidade americana desde 2011.

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Em entrevista ao UFC, a atual campeã da categoria, que nasceu em Phoenix, no Arizona, revelou uma derrota da qual guardou lições: foi para a chinesa Yan Xiaonan, em outubro de 2022.

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- Aquela foi a luta que mais teve impacto na minha vida, foi muito apertada. Um juiz deu empate, foi uma luta em que ataquei muito finalização. E treinei uns seis meses para aquela luta, foi um camp muito forte. O que vivi naquela época me ensinou que, às vezes, você pode treinar o máximo que puder, e ainda não ser o suficiente. Então, às vezes é treinar com mais inteligência e saber como organizar seus treinos melhor, do que só achar que tem que fazer o máximo de tempo e de coisas possível.

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Mackenzie venceu quatro das últimas seis lutas no UFC

Desde aquela derrota, a brasileira subiu ao octógono outras seis vezes, com quatro vitórias. A mais recente foi contra a compatriota Virna Jandiroba, que lhe rendeu o cinturão, no UFC 321, em outubro de 2025. Perguntada se já pensou em conquistar dois cinturões, Mackenzie respondeu que sim:

- Mas minha grande amiga Natália Silva está no peso de cima, então não tenho foco de subir tão cedo. Estou na torcida para que ela ganhe esse cinturão, e que nós duas possamos dominar o mundo. Ela como campeã na categoria dela, eu na minha. Mas quero conquistar muita coisa no peso-palha ainda, mas já pensei em tentar, um dia, dois cinturões.

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