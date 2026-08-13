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Giannis Antetokounmpo: 'Vamos sair com a vitória' no Natal da NBA

Novo reforço do Miami Heat expressa entusiasmo e faz promessa para jogo de 25 de dezembro contra o Boston Celtics

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
13/08/2026 14:21
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Giannis Antetokounmpo vai jogar a temporada 2026/27 da NBA pelo Miami Heat (Foto: Reprodução / Miami Heat)
Giannis Antetokounmpo vai jogar a temporada 2026/27 da NBA pelo Miami Heat (Foto: Reprodução / Miami Heat)

Giannis Antetokounmpo prometeu vitória do Miami Heat diante do Boston Celtics na clássica rodada de Natal da NBA, em 25 de dezembro. O craque grego, recém-chegado ao Heat após mais de uma década no Milwaukee Bucks, fez a declaração em entrevista à ESPN.

O jogo acontece em Boston e representa o retorno do ala ao feriado mais tradicional da liga americana. Antetokounmpo está fora da rodada de Natal desde 2023, e sua última vitória na data remonta a quase cinco anos atrás.

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- Isso vai ser bem divertido. Não disputo uma partida no dia de Natal há algum tempo, então vamos lá. Estou animado porque vou poder dar aos torcedores um pouco de empolgação nesse dia tão especial. Eu estou bem empolgado para dar um show em quadra. E nós vamos sair com a vitória.

Pelo Bucks, Antetokounmpo disputou seis partidas na rodada de 25 de dezembro, com três vitórias e três derrotas. Os anos sem o compromisso natalino lhe permitiram passar as festas com a família, mas o jogador admitiu que sentia falta da data. A chegada ao Heat tornou o retorno ao feriado motivo de comemoração pessoal.

O astro, apontado como futuro membro do Hall da Fama, destacou seu carinho por passar os feriados em família, mas ressaltou a magia de ter o basquete presente na data. Segundo Giannis, não há nada melhor para um garoto do que abrir seus presentes e ligar a televisão para assistir à NBA, motivo pelo qual se diz empolgado para "fazer parte dessa tradição mais uma vez".

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Troca de Giannis Antetokounmpo para Miami

Para viabilizar a chegada de Giannis Antetokounmpo, o Miami Heat enviou para Milwaukee um pacote composto pelos atletas Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez e Kasparas Jakucionis. Além dos jogadores, a franquia de Miami cedeu três escolhas de primeira rodada de Draft (dos anos de 2026, 2031 e 2033), o direito de inversão de posição no recrutamento (swap) de 2030 e uma escolha de segunda rodada para 2033.

Giannis Antetokounmpo mandando a torcida dos Pacers ficarem em silêncio após ele virar o jogo no game winner (Foto: Pepper Robinson / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
Giannis Antetokounmpo mandando a torcida dos Pacers ficarem em silêncio após ele virar o jogo no game winner (Foto: Pepper Robinson / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

A decisão de Antetokounmpo de buscar uma nova equipe ocorreu após sucessivas eliminações do Milwaukee Bucks na primeira rodada dos playoffs nos últimos três anos. O grego manifestava publicamente o desejo de obter mais um anel de campeão antes do término da carreira.

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- Eu sou muito agradecido e feliz pelos meus 13 anos em Milwaukee porque tive incríveis momentos, mas um dos objetivos que mais me motivam para o resto da minha carreira é conquistar mais um título. Sinto que Miami, no fim das contas, é a melhor rota para eu chegar a essa meta.

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