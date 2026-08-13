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LeBron e outros astros da NBA reagem à aposentadoria de Westbrook

Giannis Antetokounmpo, Pau Gasol, Serge Ibaka, Trae Young e até Michael Phelps também repercutiram o adeus do armador

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
13/08/2026 12:23
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Russell Westbrook pelo Denver Nuggets x Phoenix Suns (Foto: Bart Young / AFP)
Russell Westbrook pelo Denver Nuggets x Phoenix Suns (Foto: Bart Young / AFP)

O anúncio da aposentadoria de Russell Westbrook tomou conta das redes sociais com uma verdadeira enxurrada de carinho e respeito. Rivais de longa data, companheiros de equipe e astros da nova e da velha geração da NBA se uniram em uma corrente de tributos ao MVP da liga de 2017.

Entre os atletas que se manifestaram até então esteve LeBron James, com quem Westbrook dividiu o vestiário no Los Angeles Lakers. O camisa 23 fez questão de saudar o legado do ex-companheiro e já projetou seu próximo destino histórico: "Carreira inacreditável, Brodie!! O Hall da Fama é o próximo passo!!"

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Outro grande nome a prestar reverência foi Giannis Antetokounmpo, que nunca jogou junto ao armador. O novo astro do Miami Heat destacou o estilo inconfundível de Westbrook, famoso por jogar cada posse como se fosse a última de sua vida: "Carreira incrível, irmão. Você fez com que pessoas ao redor do mundo sentissem sua presença e seu amor pelo jogo. Não existem muitas pessoas que jogaram com tanta garra quanto você."

Pau Gasol também se pronunciou sobre a aposentadoria de Russell Westbrook: &quot;Algumas carreiras não precisam de palavras. Parabéns, Russell&quot; (Foto: Reprodução / Pau Gasol)
Pau Gasol também se pronunciou sobre a aposentadoria de Russell Westbrook: "Algumas carreiras não precisam de palavras. Parabéns, Russell" (Foto: Reprodução / Pau Gasol)

Serge Ibaka, Pau Gasol, Tobias Harris e Myles Turner também se pronunciaram para destacar a carreira de Westbrook. No cenário olímpico, a lenda da natação Michael Phelps também fez questão de parabenizar o armador, o que evidencia o legado deixado pelo atleta para além da NBA.

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Entre os astros da nova e da atual geração, o sentimento de inspiração foi o grande conector. Nomes como Donovan Mitchell, Trae Young e Dejounte Murray (que o destacou como "o melhor armador de todos os tempos") manifestaram seu respeito ao "Brodie", usando as redes para agradecer pela influência e pela intensidade que Westbrook sempre entregou no jogo. Para muitos dos jovens talentos, o ídolo foi a grande referência de vigor físico e garra durante o período em que cresceram acompanhando a liga.

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Carreira de Russell Westbrook

Um dos maiores nomes da história da NBA anunciou a aposentadoria nesta quarta-feira, aos 37 anos, após 18 temporadas. Nas redes sociais, Russell Westbrook, o recordista de triplos-duplos (209) da principal liga de basquete do mundo, compartilhou um vídeo, intitulado "The Museum of Unspoken Answers", do adeus às quadras narrado pelo ator Michael B. Jordan.

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Com 27.176 pontos, 10.351 assistências e 9.025 rebotes ao longo da carreira, o astro Westbrook também ostenta o prêmio de MVP, em 2017, nove convocações para o All-Star, outras nove seleções de All-NBA, dois títulos de cestinha e três temporadas como líder em assistências.

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