NBA: Russell Westbrook se aposenta após 18 temporadas Armador foi recordista de triplos-duplos (209) da principal liga de basquete do mundo

Um dos maiores nomes da história da NBA anunciou a aposentadoria nesta quarta-feira, aos 37 anos, após 18 temporadas. Nas redes sociais, Russell Westbrook, o recordista de triplos-duplos (209) da principal liga de basquete do mundo, compartilhou um vídeo, intitulado "The Museum of Unspoken Answers", do adeus às quadras narrado pelo ator Michael B. Jordan.



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- Às vezes você nem percebe que já assistiu ao fim. Você tinha que estar lá. E agora acabou - escreveu o astro que estava no Sacramento Kings, na legenda do vídeo anunciando a aposentadoria.

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Sometimes you don't even know when you've already watched the end.



You had to be there. And now it's over. pic.twitter.com/6YoOW8WyIV — Russell Westbrook (@russwest44) August 12, 2026

Com 27.176 pontos, 10.351 assistências e 9.025 rebotes, Russell Westbrook também se tornou o segundo jogador da história a passar de 25 mil pontos e 10 mil assistências. Ao lado dele, nessa lista, está ninguém menos do que LeBron James. O novo aposentado do basquete mundial também foi o primeiro armador a superar a marca de 9 mil rebotes na NBA. Por ora, ele se despede em quinto na lista de assistências de todos os tempos da liga.

Gráfico mostra os líderes de triplos-duplos da NBA

O astro Westbrook, ao longo da carreira, também ostenta o prêmio de MVP, em 2017, nove convocações para o All-Star, outras nove seleções de All-NBA, dois títulos de cestinha e três temporadas como líder em assistências.

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