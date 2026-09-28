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Prêmio Isabel Salgado investirá R$ 975 mil em projetos de nove modalidades

Terceira edição do evento contemplará iniciativas em três novas frentes: ginástica artística, basquete e boxe

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 20:17
Atualizado há 1 minutos
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Ex-atleta de vôlei de praia, Maria Clara Salgado discursa em pé, em frente ao painel do Prêmio Isabel Salgado
Filha de Isabel, Maria Clara discursa no Prêmio Isabel Salgado (Foto: Divulgação)

A terceira edição do Prêmio Isabel Salgado vai distribuir R$ 975 mil para projetos sociais de nove modalidades esportivas. A organização do evento anunciou para outubro o lançamento do edital de inscrições para iniciativas que desejam receber parte do investimento, além de um curso de capacitação em gestão de projetos sociais.

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A principal novidade é a adição de ginástica artística, basquete e boxe como modalidades que receberão parte do apoio financeiro. Vôlei, futebol feminino, atletismo, judô, surfe e skate seguem entre as frentes contempladas pela premiação, assim como nas edições anteriores.

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O Prêmio Isabel Salgado conta com patrocínio do Banco do Brasil e parcerias institucionais com a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e o Comitê Olímpico do Brasil (COB). A gestão operacional é do Instituto da Criança, enquanto a gestão executiva está sob a liderança de Maria Clara Salgado, ex-atleta de vôlei de praia e filha de Isabel.

— Minha mãe sempre acreditou no esporte como uma poderosa ferramenta de transformação social, e esse é um dos principais legados que queremos manter vivo por meio do Prêmio. A cada nova edição, ampliar as modalidades significa também ampliar a diversidade de projetos e iniciativas que podemos apoiar e fortalecer. Seguimos acreditando no esporte como um importante caminho para promover oportunidades, inclusão e uma sociedade mais justa — afirmou Maria Clara.

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Outras informações estão disponíveis no site e no perfil oficial do Prêmio Isabel Salgado.

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Prêmio honra legado de Isabel Salgado

Isabel Salgado, em frente ao Cristo Redentor, ergue a tocha olímpica da Rio 2016
Isabel Salgado ergue a tocha olímpica da Rio 2016 (Foto: Reprodução)

Considerada precursora no vôlei feminino brasileiro, Isabel Salgado morreu em novembro de 2022, aos 62 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória provocada por uma infecção pulmonar. Ela se destacou enquanto jogadora do Flamengo e disputou duas Olimpíadas com a Seleção Brasileira, em Moscou 1980 e Los Angeles 1984. Também passou pelo vôlei de praia, onde subiu ao pódio seis vezes em Mundiais.

Isabel foi mãe de seis filhos e quebrou paradigmas ao continuar jogando até o sexto mês da segunda gravidez, enquanto aguardava o nascimento de Maria Clara, em 1983. Os filhos Carolina e Pedro Solberg também seguiram os passos da mãe no esporte, tornando-se nomes reconhecidos no vôlei de praia.

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