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Gabi Guimarães é vice no primeiro torneio com Conegliano após Seleção

Clube italiano foi superado pelo Milão na final da Copa Courmayeur, quadrangular amistoso

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 17:32
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Gabi Guimarães na final da Copa Courmayeur, pelo Conegliano
Gabi Guimarães na final da Copa Courmayeur, pelo Conegliano (Foto: Rubin - LVF)

Após a temporada de seleções, finalizada com o título do Sul-Americano, Gabi Guimarães se reapresentou ao Conegliano na última quinta-feira (24). Sem muito tempo de descanso, já entre este sábado (26) e domingo (27), a ponteira disputou a Copa Courmayeur, quadrangular amistoso. A equipe italiana ficou com o vice-campeonato após ser superada pelo Milão por 3 sets a 1 na final, nas parciais 25/17, 15/25, 25/23 e 25/23.

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O técnico Daniele Santarelli disputou a decisão com um time misto. As destaques Isabelle Haak e Sarah Fahr começaram no banco de reservas. Entre os grandes nomes, Gabi, Ting Zhu e Monica de Gennaro foram as que ficaram por mais tempo em quadra. A capitã da Seleção Brasileira terminou o duelo contra o Milão com 14 pontos.

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Antes de chegar à partida que valeu o topo do pódio da Copa Courmayeur, o Conegliano passou pelo Novara na semifinal. A equipe saiu vencedora por 3 sets a 0, nas parciais 25/12, 25/21 e 25/22.

Gabi Guimarães comemora ponto com Conegliano na final da Copa Courmayeur
Gabi Guimarães comemora ponto com Conegliano na final da Copa Courmayeur (Foto: Rubin - LVF)

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Conegliano parabeniza Gabi Guimarães após título com o Brasil

Gabi Guimarães encerrou a participação no Sul-Americano com motivos de sobra para comemorar. Além de conquistar o título com a Seleção Brasileira, a ponteira foi escolhida como a melhor jogadora da competição e contribuiu diretamente para a classificação do país aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O Conegliano utilizou as redes sociais para parabenizar a atleta pelas conquistas com o Brasil.

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Em uma publicação, a equipe italiana destacou a atuação da brasileira na campanha pelo título continental e celebrou a classificação antecipada para a próxima Olimpíada. Gabi Guimarães tem contrato com o Conegliano até 2029.

— Uma MVP Pantera! Nossa Gabi liderou o Brasil rumo à vitória no Pré-Olímpico Sul-Americano e garantiu a vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028! — escreveu o Conegliano.

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