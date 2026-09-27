Gabi Guimarães é vice no primeiro torneio com Conegliano após Seleção
Clube italiano foi superado pelo Milão na final da Copa Courmayeur, quadrangular amistoso
Após a temporada de seleções, finalizada com o título do Sul-Americano, Gabi Guimarães se reapresentou ao Conegliano na última quinta-feira (24). Sem muito tempo de descanso, já entre este sábado (26) e domingo (27), a ponteira disputou a Copa Courmayeur, quadrangular amistoso. A equipe italiana ficou com o vice-campeonato após ser superada pelo Milão por 3 sets a 1 na final, nas parciais 25/17, 15/25, 25/23 e 25/23.
O técnico Daniele Santarelli disputou a decisão com um time misto. As destaques Isabelle Haak e Sarah Fahr começaram no banco de reservas. Entre os grandes nomes, Gabi, Ting Zhu e Monica de Gennaro foram as que ficaram por mais tempo em quadra. A capitã da Seleção Brasileira terminou o duelo contra o Milão com 14 pontos.
Antes de chegar à partida que valeu o topo do pódio da Copa Courmayeur, o Conegliano passou pelo Novara na semifinal. A equipe saiu vencedora por 3 sets a 0, nas parciais 25/12, 25/21 e 25/22.
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Conegliano parabeniza Gabi Guimarães após título com o Brasil
Gabi Guimarães encerrou a participação no Sul-Americano com motivos de sobra para comemorar. Além de conquistar o título com a Seleção Brasileira, a ponteira foi escolhida como a melhor jogadora da competição e contribuiu diretamente para a classificação do país aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O Conegliano utilizou as redes sociais para parabenizar a atleta pelas conquistas com o Brasil.
Em uma publicação, a equipe italiana destacou a atuação da brasileira na campanha pelo título continental e celebrou a classificação antecipada para a próxima Olimpíada. Gabi Guimarães tem contrato com o Conegliano até 2029.
— Uma MVP Pantera! Nossa Gabi liderou o Brasil rumo à vitória no Pré-Olímpico Sul-Americano e garantiu a vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028! — escreveu o Conegliano.
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