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Dak Prescott, jogador do Cowboys, reprova bandeirão no Maracanã: 'Ficou terrível'

Quarterback elogia estádio, mas critica caricatura em mosaico

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 08:31
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Bandeirão erguido no Maracanã para duelo Dallas Cowboys e Baltimore Ravens pela NFL
Bandeirão erguido no Maracanã para duelo Dallas Cowboys e Baltimore Ravens pela NFL (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Dak Prescott criticou, com bom humor, a caricatura feita dele em um mosaico instalado no Maracanã para o jogo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, válido pela NFL. O quarterback definiu a arte como "terrível" durante a coletiva de imprensa realizada após o jogo, no domingo (28). A partida terminou com vitória dos Ravens por 34 a 31.

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— Ah, ficou terrível. Desculpa... foi engraçado. Odeio dizer que ficou terrível. Mas, sendo sincero, não achei que ficou parecido comigo", disse o jogador, que já havia sido flagrado rindo no campo durante a partida — disse o quarterback do Dallas Cowboys.

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No mosaico, exibido no setor Leste do estádio durante a entrada das equipes no gramado, apareciam caricaturas de Prescott e do quarterback rival Lamar Jackson, a frase "O Rio Também Joga" e elementos visuais referentes ao Rio de Janeiro.

— Parecia algo do Fat Albert ou de A Família Proud. Sabe, aquele estilo de Peanuts misturado com A Família Proud. Mas foi legal ver a gente daquele tamanho num pôster. Espero que os fãs tenham gostado. Só que, para falar a verdade, não achei que ficou parecido nem comigo nem com o Lamar. Mas com os números 4 e 8, a gente sabia que era a gente— continuou.

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Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys, no CT do Ninho do Urubu, antes do NFL Rio Game
Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys, no CT do Ninho do Urubu, antes do NFL Rio Game (Foto: João Pedro Rodrigues/Lance!)

Apesar das ressalvas à arte, Prescott elogiou as condições do gramado do Maracanã e demonstrou entusiasmo com a expansão da NFL fora dos Estados Unidos.

— Se vão permitir que o jogo aconteça, é porque o campo é bom o suficiente. De onde eu venho, já joguei em coisas muito piores. Já fui placado em cimento. Por isso, o facto de a relva ser macia, vamos aceitar — disse.

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