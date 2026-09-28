Dak Prescott criticou, com bom humor, a caricatura feita dele em um mosaico instalado no Maracanã para o jogo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, válido pela NFL. O quarterback definiu a arte como "terrível" durante a coletiva de imprensa realizada após o jogo, no domingo (28). A partida terminou com vitória dos Ravens por 34 a 31.

— Ah, ficou terrível. Desculpa... foi engraçado. Odeio dizer que ficou terrível. Mas, sendo sincero, não achei que ficou parecido comigo", disse o jogador, que já havia sido flagrado rindo no campo durante a partida — disse o quarterback do Dallas Cowboys.

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No mosaico, exibido no setor Leste do estádio durante a entrada das equipes no gramado, apareciam caricaturas de Prescott e do quarterback rival Lamar Jackson, a frase "O Rio Também Joga" e elementos visuais referentes ao Rio de Janeiro.

— Parecia algo do Fat Albert ou de A Família Proud. Sabe, aquele estilo de Peanuts misturado com A Família Proud. Mas foi legal ver a gente daquele tamanho num pôster. Espero que os fãs tenham gostado. Só que, para falar a verdade, não achei que ficou parecido nem comigo nem com o Lamar. Mas com os números 4 e 8, a gente sabia que era a gente— continuou.

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Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys, no CT do Ninho do Urubu, antes do NFL Rio Game (Foto: João Pedro Rodrigues/Lance!)

Apesar das ressalvas à arte, Prescott elogiou as condições do gramado do Maracanã e demonstrou entusiasmo com a expansão da NFL fora dos Estados Unidos.

— Se vão permitir que o jogo aconteça, é porque o campo é bom o suficiente. De onde eu venho, já joguei em coisas muito piores. Já fui placado em cimento. Por isso, o facto de a relva ser macia, vamos aceitar — disse.

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