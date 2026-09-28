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UFC atualiza estado de saúde de Raoni Barcelos após desmaio

Brasileiro foi derrotado por nocaute técnico no último sábado (26)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 11:21
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Raoni Barcelos aplica golpe em Raul Rosas Jr no UFC Vegas 121
Raoni Barcelos aplica golpe em Raul Rosas Jr no UFC Vegas 121 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)

Raoni Barcelos permanece sob supervisão médica após a luta contra Raul Rosas Jr. no UFC Vegas 121. Depois do combate, o brasileiro foi levado a um centro de trauma de Nível 1 e, segundo o UFC, passou por uma tomografia computadorizada e uma avaliação completa.

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A organização informou neste domingo (27) que Raoni está "estável, alerta, consciente e com mobilidade total". Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre um eventual diagnóstico ou sobre quando o lutador poderá deixar o hospital.

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O brasileiro deixou o octógono de maca depois de ser nocauteado por Rosas Jr. no quinto round. Após uma disputa na grade, Raoni caiu de costas no octógono e parou de responder. Sem reação suficiente para continuar no combate, o árbitro interrompeu a disputa aos 1min38s da etapa final.

O resultado encerrou a sequência de cinco vitórias de Raoni no UFC. Apesar da derrota, os cartões dos árbitros indicavam vantagem do brasileiro nos três primeiros rounds, antes da definição no último assalto. Raul Rosas Jr., por sua vez, chegou à sétima vitória em oito lutas no Ultimate. O mexicano de 21 anos agora soma 13 triunfos e uma derrota no MMA profissional.

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Raul Rosas Jr aplica golpe em Raoni Barcelos no UFC Vegas 121
Raul Rosas Jr aplica golpe em Raoni Barcelos no UFC Vegas 121 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)

O UFC afirmou que novas informações sobre o estado de saúde de Raoni serão divulgadas caso estejam disponíveis.

Nota do UFC na íntegra

"Após sua luta neste sábado (26), Raoni Barcelos foi transportado imediatamente para um centro de trauma de Nível 1 para avaliação.

A equipe médica do hospital realizou uma tomografia computadorizada e uma avaliação completa, e ele está atualmente sendo monitorado. Barcelos está estável, alerta, consciente e com mobilidade total. Ele permanecerá sob supervisão médica. Forneceremos atualizações sobre o estado dele assim que estiverem disponíveis."

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