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Semana de luta! Brasil se aproxima de cinturão inédito no UFC 332

Na luta principal, primeira disputa de Natália Silva pelo título dos moscas feminino

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 14:01
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Natália Silva vem de vitória sobre ex-campeã do UFC (Foto: Divulgação UFC)
Natália Silva comemorando vitória no UFC (Foto: Divulgação UFC)

Depois de muito esperar, os fãs poderão acompanhar enfim o retorno de Natália ao octógono. Em mais uma noite de grandes emoções, o UFC 332 verá a brasileira disputar o cinturão dos moscas contra a chinesa Wang Cong neste sábado (3). O evento numerado contará ainda com outros três brazucas.

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Antes do dia mais esperado, os lutadores passam ao menos quatro dias ao lado do UFC para cumprir uma sequência de compromissos. O primeiro é o famoso "media day", que costuma acontecer na quarta-feira, seguido da coletiva de imprensa do dia seguinte. As pesagens oficial e cerimonial seguem nas sextas, enquanto o evento fecha tudo no sábado.

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Silva x Wang

Natália Silva chega à primeira luta principal no UFC embalada por oito apresentações sem derrota na organização. Aos 29 anos, a mineira soma vitórias sobre ex-campeãs como Rose Namajunas, Alexa Grasso e Jéssica Andrade e tem um cartel profissional de 20 triunfos, cinco derrotas e um empate. Com destaque para o jogo de trocação baseado no taekwondo, a brasileira pode fazer história no UFC 332: uma vitória sobre Wang Cong garante a ela a chance de se tornar a primeira brasileira campeã da categoria no Ultimate.

Do outro lado, Wang Cong chega ao confronto em busca da quinta vitória consecutiva. A chinesa vem de triunfo sobre Tracy Cortez, em julho, e também possui experiência no kickboxing profissional, modalidade na qual já derrotou Valentina Shevchenko. Aos 34 anos, Wang tenta manter a sequência positiva e conquistar o cinturão.

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Vale destacar que a oportunidade de ouro chega à chinesa após saída de Valentina Shevchenko do topo da divisão. Antes mesmo da grave lesão, que deve tirar a ex-campeã dos octógonos por mais de um ano, a disputa pelo cinturão já era da brasileira. O confronto estava agendado exatamente para este evento.

Pôster do UFC 332, com Natália Silva e Wang Cong
Pôster do UFC 332, com Natália Silva e Wang Cong (Foto: Divulgação/UFC)

Ao todo, 13 combates estão confirmados para o UFC 332, que acontece no dia 3 de outubro. Em destaque no Brasil, Natália Silva e Deiveson Figueiredo levam a bandeira verde-amarela para o centro do octógono durante o card principal. Já Johnny Walker e Rafael dos Santos representam o país na porção preliminar.

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FICHA TÉCNICA
UFC 332

📆 Data: 3 de outubro de 2026
⏰ Horário: A partir das 17h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Delta Center, em Salt Lake City (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 21h

Cinturão peso-mosca (até 56,7 kg): Natália Silva x Wang Cong
Peso-galo (até 61,2 kg): Deiveson Figueiredo x Payton Talbott
Peso-leve (até 70,3 kg): King Green x Esteban Ribovics
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Roberto Soldic x Khaos Williams
Peso-médio (até 83,9 kg): Ateba Gautier x Roman Kopylov

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Card Preliminar - 17h

Peso-mosca (até 56,7 kg): Imanol Rodriguez x Alden Coria
Peso-médio (até 83,9 kg): Damian Pinas x Andrey Pulyaev
Peso-galo (até 61,2 kg): Marcus McGhee x Benardo Sopaj
Peso-pesado (até 120,2 kg): Anthony Wint x Lucas Armand
Peso-pesado (até 120,2 kg): Johnny Walker x Mick Parkin
Peso-leve (até 70,3 kg): Rafael dos Anjos x Alexander Hernandez
Peso-médio (até 83,9 kg): Marvin Vettori x Ismail Naurdiev
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Court McGee x Eric Nolan

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