'Reforço' do Fluminense revela aprendizado com lesão: 'Saber valorizar'
Contratada em 2025, Ana Medina estreou este ano após se recuperar de lesão no joelho esquerdo
Após ter a estreia no Fluminense adiada por uma grave lesão, Ana Medina passou a valorizar cada pequeno detalhe no retorno às quadras. É um aprendizado que a oposta de 26 anos tirou de um ano e dois meses longe do ofício e leva para sua primeira temporada efetiva com o Tricolor.
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Ana havia acabado de acertar a ida para o Fluminense quando rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em treino da Seleção Brasileira universitária, em julho do ano passado. A contusão aconteceu em um momento de ascensão profissional, já que a jogadora vinha de uma Superliga de destaque pelo Brasília e estava convocada para compromissos com a equipe nacional.
Futuramente, o sentimento de frustração por ter sua carreira comprometida pela lesão daria lugar ao de gratidão. Mesmo sem condições de jogo, a atleta permaneceu integrada ao elenco e fez toda a recuperação com o apoio da estrutura e dos profissionais do clube, a quem faz questão de agradecer pelo acolhimento.
— A forma como eles me acolheram foi maravilhosa. Eu não tenho um "ai" pra falar do Fluminense. Eles cuidaram tanto de mim fisicamente e eram muito preocupados com minha questão mental, de estar sempre com as meninas, estar com o grupo. Isso fez total diferença para que hoje eu tivesse também esse lado de gratidão pelo clube, pelos profissionais que estavam comigo — contou, em entrevista ao Lance!.
O período afastado das quadras transformou completamente a relação de Ana Medina com o vôlei, além de ter a ensinado a relativizar certas dificuldades do dia a dia de um atleta.
— É a famosa (expressão): "A gente só valoriza as coisas quando perde". Então, sempre que eu falo que estou cansada depois de um treino, eu falo: "Ana Clara, ano passado tu tava implorando para estar cansada após o treino" — desabafou.
A chave para o recomeço de Ana Medina no esporte é a valorização da caminhada. E, claro, o desejo de que nenhuma companheira de profissão tenha que passar pelo que ela passou.
— É saber valorizar esse momento, saber valorizar também, independentemente de uma vitória, de uma
derrota, que todo mundo saia saudável. Nosso time, ninguém se lesionou. O time do lado de lá, ninguém se lesionou. E isso também é o mais importante — concluiu.
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Fluminense foca na pré-temporada
O Fluminense é a equipe com o maior número de compromissos agendados na pré-temporada. Nos dias 2 e 3 de outubro, as comandadas do técnico Facundo Morando disputam a Copa Brasília, em Brasília (DF), chegando à terceira participação em torneios amistosos neste ano.
O Tricolor vem de uma vitória e três derrotas em 2026/27, somando as campanhas na Brasil Cup, em Belém (PA), e na Copa Supervôlei, em Niterói (RJ). O time carioca foi superado por Minas, Sesc Flamengo e Praia Clube, enquanto o único triunfo conquistado até aqui veio sobre o Alianza Lima, do Peru.
Os amistosos fazem parte da preparação visando à Superliga feminina, que começa já no próximo mês. Antes, a equipe tricolor terá jogos contra Sesc Flamengo e Tijuca Tênis Clube pelo Campeonato Carioca.
Jogos do Fluminense antes da Superliga
Copa Brasília
Sexta-feira (02/10), às 20h30
Fluminense x Brasília - semifinal
Sábado (03/10), às 16h
Disputa de 3º lugar com Minas ou Universitario (PER)
*Caso perca para o Brasília
Sábado (03/10), às 18h30
Final com Minas ou Universitario (PER)
*Caso vença o Brasília
Campeonato Carioca
Quinta-feira (08/10), às 19h30
Fluminense x Tijuca Tênis Clube - 1ª fase
Sábado (10/10), às 19h
Sesc Flamengo x Fluminense - 1ª fase
Terça-feira (13/10), às 18h30
Final com Sesc Flamengo ou Tijuca Tênis Clube
*Caso fique entre as duas primeiras posições
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