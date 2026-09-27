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Los Angeles 2028: saiba como está a corrida olímpica da canoagem slalom

Janela de classificação está aberta e países disputarão vagas em três etapas

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
27/09/2026 21:16
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A canoísta brasileira Ana Sátila durante a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024
Ana Sátila conquistou o melhor resultado brasileiro da canoagem slalom em Jogos Olímpicos com o quarto lugar no K1 em Paris 2024 (Foto: Miriam Jeske/ COB)

A janela de classificação da canoagem slalom para os Jogos Olímpicos de Los Angeles já está aberta. Até o ano de 2028, os atletas buscam vagas para seus países por meio do ranking, torneios continentais e globais. Veja abaixo a situação atual da corrida olímpica: países classificados, formato e local de disputa, programação e mais.

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✅Quem está classificado?

Por enquanto, apenas os Estados Unidos, como país-sede, já têm lugar garantido para a canoagem slalom nas Olimpíadas de Los Angeles. De acordo com o regulamento da Paddle Worldwide (antiga Federação Internacional de Canoagem), o país anfitrião dos Jogos tem direito a duas vagas, uma por gênero, no caiaque ou caiaque cross.

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Caso os Estados Unidos completem o limite de cotas diretamente pelo sistema de qualificação, as vagas de anfitrião serão redistribuídas. Cada país pode ter, no máximo, seis atletas, sendo três de cada gênero, um por modalidade.

⚔️Formato de disputa

A classificação da canoagem slalom acontecerá em três etapas: primeiro pelo ranking olímpico, depois por meio de torneios continentais e, por último, em um pré-olímpico global. É importante lembrar que as vagas são distribuídas para os países, e não necessariamente para os atletas que as conquistarem. A nomeação dos representantes fica a critério de cada Comitê Olímpico Nacional.

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Qualificação via ranking olímpico

A primeira janela de classificação começou no dia 20 de julho de 2026 e se estende até o dia 31 de outubro de 2027, de forma que os Mundiais e etapas de Copa do Mundo disputados neste período contam pontos para o ranking. São seis ranking separados, um para cada prova olímpica de cada gênero (canoa, caiaque e caiaque cross) e apenas os cinco melhores resultados de cada atleta são contabilizados.

Ao todo, serão distribuídas 28 vagas, sendo 19 para cada naipe, considerando o limite máximo de três atletas de cada gênero por país.

Qualificação via torneios continentais

Após o fechamento do ranking olímpico no dia 31 de outubro de 2027, começa a segunda etapa da classificação. Nesta fase, os torneios continentais distribuirão um total de 30 vagas, sendo 15 de cada gênero. Cada continente terá direito a uma cota por prova.

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Porém, pode haver restrições dependendo da situação de cada Comitê Olímpico Nacional após a primeira fase. Por exemplo, se um país conquistou uma vaga no C1 masculino via ranking, ele não é mais elegível para buscar outra cota no mesmo gênero pelo torneio continental.

Os torneios pré-olímpicos continentais serão disputados em 2028, sem data exata definida pela Federação Internacional.

Pré-olímpico global: última chance

Para os países que não conseguirem assegurar as vagas nas duas primeiras fases da corrida olímpica, ainda resta uma última chance. Em 2028, o qualificatório global colocará um total de 12 vagas, sendo seis para cada gênero, em disputa.

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O canoísta brasileiro Pepê Gonçalves durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024
O canoísta brasileiro Pepê Gonçalves durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 (Foto: Alexandre Loureiro/ COB)

⚠️Situação do Brasil

O Brasil ainda não tem vaga garantida na canoagem slalom.

🏅Histórico do Brasil em Olimpíadas

A primeira participação do Brasil na canoagem slalom em Jogos Olímpicos aconteceu na edição de Barcelona 1992, quando a modalidade voltou ao programa. Os Jogos Rio 2016 marcaram um resultado histórico do país, com Pepê Gonçalves alcançando a final inédita do caiaque.

Em Paris 2024, Ana Sátila foi o grande destaque brasileiro ao alcançar as três finais da canoagem slalom (canoa, caiaque e caiaque cross). Com o quarto lugar no K1, ela é a dona do melhor resultado do país em Olimpíadas.

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🗓️Calendário em Los Angeles

A canoagem slalom será disputada entre os dias 14 a 22 de julho de 2022.

📍Local de disputa

As provas da modalidade serão disputadas no OKC Whitewater Center, em Oklahoma City.

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