Lamar Jackson elogia Brasil após estreia no Maracanã e minimiza preocupação com gramado
Quarterback destacou reação no último quarto, elogiou a experiência no Brasil e pediu foco em uma semana de cada vez
Lamar Jackson deixou o Maracanã com uma avaliação positiva da passagem do Baltimore Ravens pelo Brasil. Após a vitória sobre o Dallas Cowboys no NFL Rio Game, o quarterback destacou a recepção dos torcedores, contou que aproveitou a estadia para conhecer a cidade e classificou a experiência como especial.
— Essa viagem ao Brasil foi maravilhosa. Os fãs foram fantásticos. Os cidadãos brasileiros foram fantásticos. Nós caminhamos por aí, vimos e exploramos. Foi uma ótima, ótima experiência aqui — afirmou Lamar Jackson após a partida.
A passagem pelo Rio não ficou restrita aos compromissos relacionados ao jogo. Segundo o quarterback, os jogadores do Ravens também tiveram a oportunidade de circular pela cidade e conhecer um pouco mais do país antes de entrarem em campo no Maracanã.
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Lamar minimiza preocupação com gramado
Outro assunto abordado foi o gramado do Maracanã. Questionado sobre as condições do campo e os desafios de jogar no Brasil, Lamar Jackson afirmou que a equipe não ficou preocupada com a situação.
— O campo é o campo. A gente não se importou com como o campo estava. Nós só sabíamos que, quando chegasse a hora, iríamos jogar futebol americano. Isso é tudo o que podíamos fazer — explicou.
Para Lamar, a prioridade foi se preparar para a partida e aproveitar a oportunidade de disputar uma partida da NFL diante do público brasileiro.
Torcida brasileira chama atenção de Lamar
A torcida brasileira também chamou a atenção de Lamar Jackson durante a passagem pelo Rio de Janeiro. O quarterback elogiou a recepção dos fãs e destacou a atmosfera encontrada pela equipe durante a experiência no país.
— Os fãs foram fantásticos. Os cidadãos brasileiros foram fantásticos. Nós caminhamos por aí, vimos e exploramos. Foi uma ótima, ótima experiência aqui — afirmou Lamar Jackson.
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