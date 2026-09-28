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Los Angeles 2028: saiba como está a corrida olímpica do futebol

Seleção masculina venceu o primeiro ouro em 2016 e repetiu o feito em 2020; Brasil feminino ainda busca o ouro inédito

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
28/09/2026 11:01
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Neymar foi o principal nome da Seleção nas Olimpiadas do Rio, em 2016, no primeiro ouro do Brasil (Foto: Reprodução / Olympics)
Neymar foi o principal nome da Seleção nas Olimpiadas do Rio, em 2016, no primeiro ouro do Brasil (Foto: Reprodução / Olympics)

O futebol é uma das modalidades mais tradicionais e populares dos Jogos Olímpicos. Em Los Angeles 2028, a competição promete grandes emoções de costa a costa nos Estados Unidos. No masculino, o Brasil tenta retornar aos Jogos para buscar o tricampeonato, enquanto no feminino a Seleção busca a inédita medalha de ouro após o vice-campeonato em Paris 2024. O Lance! te atualiza sobre a situação de momento da corrida olímpica do futebol: seleções classificadas, formato e locais de disputa, programação e mais!

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✅ Quem está classificado?

Como país-sede dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, os Estados Unidos já têm vaga garantida em ambas as chaves (masculina e feminina), assegurando a presença das seleções norte-americanas diante de sua torcida.

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⚔️ Formato de disputa

O COI já aprovou a distribuição geral de vagas para o futebol em Los Angeles 2028, reduzindo o masculino para 12 times e ampliando o feminino para 16 equipes. Algumas vagas continentais iniciais começam a ser definidas no processo das confederações, mas o sistema detalhado completo de cada região ainda aguarda finalizações burocráticas finais.

No masculino, a competição segue a regra tradicional de restrição de idade: os elencos devem ser formados por atletas sub-23 (nascidos a partir de 1º de janeiro de 2005), sendo permitida a inclusão de até três jogadores acima dessa faixa etária. Já no feminino, a disputa é realizada entre as seleções principais, sem limite de idade.

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As vagas masculinas além dos Estados Unidos são distribuídas pelas confederações continentais através de torneios de base (sub-20 ou sub-23). As vagas serão divididas em Europa/UEFA, África/CAF, Ásia/AFC , América do Sul/CONMEBOL, América do Norte e Central/CONCACAF e Oceania/OFC.

No feminino, as vagas restantes são decididas nas principais competições adultas das confederações, divididas em Europa/UEFA, América do Sul/CONMEBOL, América do Norte e Central/CONCACAF, África/CAF, Ásia/AFC e Oceania/OFC.

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⚠️ Situação do Brasil na disputa

O Brasil busca garantir presença em ambos os naipes nos Jogos de Los Angeles. No masculino, após a ausência em Paris 2024, a Seleção Brasileira Sub-23 deve buscar a classificação no Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano da CONMEBOL, que concede diretas aos primeiros colocados.

No feminino, a Seleção Brasileira venceu a Copa América Feminina que deve ser a competição escolhida para dar as vagas olímpicas. O time nacional está no aguardo da confirmação.

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🏅 Histórico do Brasil em Olimpíadas

O Brasil é uma das grandes potências do futebol olímpico, somando 10 medalhas na história dos Jogos (sete no masculino e três no feminino). No masculino, a trajetória brasileira foi marcada por uma longa e dramática busca pelo ouro inédito.

As primeiras grandes campanhas vieram com três medalhas de prata em Los Angeles 1984 (com a base do Internacional representando o país), Seul 1988 (com Romário como artilheiro do torneio) e Londres 2012 (com uma geração promissora liderada por Neymar e Ganso). O país também conquistou dois bronzes, em Atlanta 1996 (com nomes como Bebeto e Rivaldo) e Pequim 2008 (com Ronaldinho Gaúcho no elenco).

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O ápice veio em casa, na Rio 2016. Após um início turbulento na fase de grupos, a Seleção cresceu no mata-mata e conquistou o tão sonhado ouro inédito no Maracanã. A decisão contra a Alemanha foi selada nos pênaltis, com cobrança decisiva de Neymar. O bicampeonato consecutivo foi consolidado em Tóquio 2020 (disputado em 2021), quando o Brasil superou a Espanha na prorrogação por 2 a 1, com gols de Matheus Cunha e Malcom.

No feminino, a Seleção Brasileira construiu uma história de enorme protagonismo no cenário olímpico, acumulando três medalhas de prata. As duas primeiras vieram na "geração de ouro" liderada por Marta, Cristiane e Formiga, em decisões memoráveis e duríssimas contra os Estados Unidos em Atenas 2004 e Pequim 2008.

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A terceira conquista ocorreu em Paris 2024. Chegando aos Jogos sob desconfiança e enfrentando uma fase de grupos complicada, o Brasil se superou nos mata-matas com atuações táticas impecáveis, eliminando as donas da casa (França) nas quartas e a então campeã mundial (Espanha) nas semifinais. A campanha marcou a despedida olímpica da rainha Marta com mais um pódio e reafirmou a tradição da Seleção Feminina entre as grandes potências do futebol mundial.

📅 Calendário em Los Angeles

O futebol começará antes da Cerimônia de Abertura oficial dos Jogos. O torneio tem início em 10 de julho de 2028 com as partidas da fase de grupos e avança ao longo das fases eliminatórias com dias de descanso adicionais para os atletas.

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As disputas pelas medalhas acontecem na reta final do evento: as partidas de disputa de medalha masculina e feminina acontecem nos dias 27 e 28 de julho, enquanto as grandes finais valendo a medalha de ouro ocorrem no dia 28 de julho para o futebol masculino e em 29 de julho para o futebol feminino. O calendário completo da modalidade vai de 10 a 29 de julho.

📍 Local de disputa

O torneio de futebol será uma atração disputada de costa a costa nos Estados Unidos, com jogos de grupos e eliminatórias divididos em sete estádios: Nova York, Columbus, Nashville, St. Louis, San José, San Diego e Pasadena. A competição migrará gradativamente em direção ao oeste do país, e as decisões pelo ouro — em ambos os gêneros — serão realizadas no histórico Rose Bowl Stadium, em Pasadena (região metropolitana de Los Angeles), palco da final da Copa do Mundo de 1994 e dos Jogos de 1984.

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Rose Bowl recebeu a final da Copa do Mundo de 1994.
Rose Bowl recebeu 94.194 na final da Copa do Mundo de 1994 (Foto: Reprodução/Fifa)

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