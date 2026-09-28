UFC Vegas 121 termina com duas derrotas para o Brasil; veja resultados
O evento aconteceu no último sábado (26), em Las Vegas, nos Estados Unidos
Em mais um evento de destaque, o UFC voltou a Las Vegas para mais um dia de muita ação no último sábado (26). Com três vitórias e três derrotas do Brasil, o evento terminou com o nocaute técnico de Raul Rosas Jr. sobre Raoni Barcelos. Veja como foi abaixo.
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Como foi o UFC Vegas 121
12. Raul Rosas Jr. venceu Raoni Barcelos por nocaute técnico a 1m38s do 5º round
11. Ailin Perez venceu Norma Dumont por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)
10. Luis Hernandez venceu Sedriques Dumas por finalização (guilhotina) aos 57s do 1º round
9. Ilimbek Akylbek venceu Mahammadeli Osmanli por desqualificação (joelhada ilegal) aos 2m19s do 1º round
8. Tina Black venceu Melissa Amaya por nocaute técnico aos 3m19s do 2º round
7. Brady Hiestand venceu Rinya Nakamura por finalização (mata-leão) aos 4m07s do 2º round
6. Rodolfo Vieira venceu Robert Bryczek por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)
5. Christian Edwards venceu Rodolfo Bellato por nocaute técnico a 1m47s do 3º round
4. Elves Brener venceu Josiah Harrell por nocaute técnico aos 4m14s do 1º round
3. Montel Jackson venceu Ricky Simon por nocaute aos 2m39s do 2º round
2. Alateng Heili venceu John Castaneda por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)
1. Yazmin Jauregui venceu Vanessa Demopoulos por nocaute a 1m02s do 1º round
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FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 121
📆 Data: 26 de setembro de 2025
🌍 Local: no Meta Apex, em Las Vegas (EUA))
Card Principal
Peso-galo (até 61,2 Kg): Raul Rosas Jr. (61,6 Kg) x Raoni Barcelos (61,2 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Norma Dumont (61,6 Kg) x Ailin Perez (61,6 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Luis Hernandez (92,5 Kg) x Sedriques Dumas (89,3 Kg)
Final do TUF peso-galo (até 61,2 Kg): Mahammadali Osmanli (61,6 Kg) x Ilimbek Akylbek (61,4 Kg)
Final do TUF peso-palha (até 52,1 Kg): Melissa Amaya (52,6 Kg) x Tina Black (52,6 Kg)
Card Preliminar
Peso-galo (até 61,2 Kg): Brady Hiestand (61,4 Kg) x Rinya Nakamura (61,6 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Rodolfo Vieira (84,3 Kg) x Robert Bryczek (84,1 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Rodolfo Bellato (92,7 Kg) x Christian Edwards (92,9 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Elves Brener (70,3 Kg) x Josiah Harrell (70,5 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Montel Jackson (61,6 Kg) x Ricky Simon (61,4 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): John Castaneda (61,6 Kg) x Alateng Heili (61,6 Kg)
Peso-palha (até 52,1 Kg): Vanessa Demopoulos (52,6 Kg) x Yazmin Jauregui (52,1 Kg)
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