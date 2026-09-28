LeBron revela que planejava jogar nos Knicks antes do título
LeBron James afirmou que chegou ao imaginário o fim da carreira no Madison Square Garden, mas mudou de ideia após a vitória dos Knicks sobre San Antonio
LeBron James confirmou que chegou a considerar seriamente uma mudança para o New York Knicks na agência livre de 2026. O astro, que defenderá o Philadelphia 76ers na temporada 2026/27, revelou que tinha o desejo de encerrar a carreira no Madison Square Garden, mas mudou de ideia depois que a equipe de Nova York conquistou o título da NBA.
A possibilidade de LeBron vestir a camisa dos Knicks já havia sido comentada por Rich Paul, empresário do jogador. Segundo ele, a franquia seria uma opção caso não tivesse conquistado o campeonato. Agora, o próprio astro confirmou que essa era, de fato, uma possibilidade.
— Eu tinha o sonho de jogar no Madison Square Garden e terminar minha carreira lá. Um dos melhores lugares onde já joguei. Acho que é a melhor arena do mundo para um jogador de basquete — afirmou LeBron.
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Título dos Knicks mudou os planos de LeBron
O cenário, porém, mudou depois que os Knicks superaram o San Antonio Spurs e conquistaram o campeonato da NBA. LeBron explicou que, a partir daquele momento, passou a enxergar uma eventual transferência para Nova York de outra maneira.
— Mas depois que eles venceram San Antonio, eu pensei: 'Não dá'. Eu não conseguiria — contou.
Além da relação com a torcida, LeBron também brincou com a repercussão que uma eventual chegada aos Knicks teria depois da conquista do título. Para o astro, a mudança seria recebida com fortes críticas.
— Vocês não teriam me deixado fazer isso, de jeito nenhum — afirmou.
Os Knicks encerraram a temporada com o título e quebraram um longo jejum da franquia. A equipe teve uma campanha dominante nos playoffs e terminou a trajetória com o campeonato, o que alterou os planos de LeBron para a próxima temporada.
LeBron elogia Knicks e Jalen Brunson
Apesar de não ter ido para Nova York, LeBron deixou claro que mantém respeito pela franquia e pelos jogadores que conquistaram o título. Entre os elogios, o astro destacou Jalen Brunson, principal nome dos Knicks.
— Muito respeito aos Knicks, obviamente. Um time incrível, jogadores incríveis. Um salve para o Jalen Brunson. Eu adoro esse cara, ele é incrível — declarou.
Brunson, por sua vez, já havia explicado que não participou de uma tentativa de recrutamento de LeBron. O armador afirmou que prefere deixar esse tipo de movimentação para a diretoria e concentrar seu trabalho nas questões dentro de quadra.
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LeBron escolheu o 76ers
Sem a possibilidade de terminar a carreira no Madison Square Garden, LeBron avaliou outras alternativas antes de definir seu próximo destino. Entre as equipes consideradas estavam Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves.
O astro acabou escolhendo a Filadélfia e assinou contrato de dois anos com a equipe. Um dos fatores que pesaram na decisão foi a possibilidade de atuar ao lado de Tyrese Maxey. Agora, LeBron terá justamente os Knicks como um dos adversários na Conferência Leste. As equipes, inclusive, se enfrentarão logo no início da temporada.
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