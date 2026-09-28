A corrida por uma vaga na esgrima dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 começará oficialmente em abril de 2027. A modalidade terá 12 provas, sendo seis masculinas e seis femininas, com disputas individuais e por equipes em florete, espada e sabre. Ao todo, serão 212 vagas para atletas. O Lance! explica como funciona a classificação, os caminhos do Brasil, o calendário e as novidades para LA28.

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✅ Quem está classificado?

Ainda não há atletas ou equipes classificados pelo sistema esportivo para Los Angeles 2028, já que o período de classificação começa somente em 1º de abril de 2027. Os Estados Unidos, como país-sede, terão direito a seis vagas, que poderão ser distribuídas entre as provas individuais e por equipes, respeitando os limites estabelecidos pela FIE.

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Além disso, haverá duas vagas de universalidade, uma masculina e uma feminina, destinadas pela Comissão Tripartite a Comitês Olímpicos Nacionais elegíveis.

⚔️ Formato de disputa

A classificação para Los Angeles 2028 será dividida em duas frentes: equipes e provas individuais. Ao todo, serão distribuídas 144 vagas por meio das competições por equipes e outras 60 vagas nas disputas individuais, além das vagas destinadas ao país-sede e à universalidade.

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Classificação por equipes

A maior parte das vagas será definida pela classificação por equipes. Serão distribuídas 144 vagas, equivalentes a 48 equipes de três atletas. Cada uma das seis provas por equipes terá oito equipes classificadas. A classificação será baseada no Ranking Mundial Sênior por Equipes da FIE, com fechamento em 1º de abril de 2028.

Os pontos considerados serão obtidos entre 1º de abril de 2027 e 1º de abril de 2028, levando em conta:

Copas do Mundo por equipes;

Campeonato Mundial;

Campeonatos Continentais.

Os quatro primeiros colocados de cada, independentemente da zona continental, estarão classificados para os Jogos. As outras quatro vagas de cada prova serão destinadas às melhores equipes de cada uma das quatro zonas da FIE (África, Américas, Ásia-Oceania e Europa) entre as equipes posicionadas do quinto ao 24º lugar no ranking.

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Classificação individual

Os atletas que integrarem as oito equipes classificadas também estarão automaticamente classificados para a respectiva prova individual. Além deles, serão distribuídas 60 vagas individuais, sendo 10 para cada uma das seis provas individuais. Países que não tiverem classificação por equipes poderão conquistar, no máximo, uma vaga individual por arma.

Vagas pelo ranking individual

O ranking individual considerado será o FIE Individual Senior Adjusted Official Ranking (AOR), com fechamento em 1º de abril de 2028.

A pontuação será formada pelos resultados obtidos entre 1º de abril de 2027 e 1º de abril de 2028 em:

Grand Prix;

Copas do Mundo individuais;

Competições Satellite;

Campeonato Mundial;

Campeonatos Continentais.

Para definir o ranking ajustado, os atletas que já tiverem garantido vaga por equipes serão retirados da lista. Entre os demais, serão considerados apenas os melhores atletas de cada país, zona e arma. Em cada arma, os dois atletas elegíveis mais bem colocados no ranking ajustado, respeitando o limite de um atleta por país, garantem vaga olímpica.

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Outras quatro vagas serão distribuídas por zonas:

1 para a Europa;

1 para a Ásia-Oceania;

1 para as Américas;

1 para a África.

Esse caminho é reservado a países que ainda não tenham atleta classificado naquela arma por equipes ou pelo ranking individual geral.

Qualificatórias continentais

As quatro vagas individuais restantes de cada arma serão definidas em eventos qualificatórios zonais. Será classificado o atleta mais bem colocado de cada uma das quatro regiões:

Europa;

Ásia-Oceania;

Américas;

África.

Assim como no ranking por zonas, apenas países que ainda não tenham atleta classificado naquela arma por equipes ou pelos rankings individuais poderão participar. Cada país poderá ter no máximo um atleta por arma nesse processo.

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Vagas de universalidade

Também haverá duas vagas de universalidade, uma para homens e outra para mulheres. O processo começará em 1º de outubro de 2027, quando o COI convidará os Comitês Olímpicos Nacionais elegíveis a apresentarem seus pedidos. O prazo para envio das solicitações será 15 de janeiro de 2028. A Comissão Tripartite será responsável pela definição dos beneficiados após o encerramento do período de classificação.

Situação do Brasil na corrida olímpica

O Brasil ainda não tem vagas garantidas para Los Angeles 2028. A disputa brasileira começará oficialmente em 1º de abril de 2027, quando terá início o período de classificação da FIE. O principal caminho será o desempenho dos atletas e das equipes brasileiras nas competições que contam pontos para os rankings da FIE.

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No caso das equipes, serão fundamentais os resultados na Copa do Mundo por equipes, no Mundial e no Campeonato Continental durante o período classificatório. Para a disputa individual, entram na conta os resultados em Grand Prix, Copas do Mundo, Satellite, Mundial e Campeonato Continental.

O Brasil também poderá buscar vagas individuais pelo ranking por zonas ou pelos eventos qualificatórios das Américas, desde que cumpra os critérios estabelecidos e não tenha atletas classificados anteriormente naquela arma.

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🏅 Histórico do Brasil em Olimpíadas

O Brasil tem história de participação na esgrima olímpica, mas ainda busca a primeira medalha da modalidade nos Jogos. O melhor resultado brasileiro aconteceu no Rio 2016, quando Nathalie Moellhausen alcançou as quartas de final da espada individual. A esgrimista, que passou a defender o Brasil em 2014, também representou o país em Tóquio 2020 e Paris 2024.

A esgrima está no programa olímpico desde a primeira edição dos Jogos da era moderna, em Atenas 1896, com provas de florete e sabre. A espada foi incorporada em Paris 1900.

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➡️Como funciona a pontuação na esgrima? Conheça as regras dos toques e as armas



Alexandre Camargo é bronze na espada no Pan-Americano esgrima (foto: Augusto Bizzi/FIE)

🗓️ Calendário da corrida olímpica

O período de classificação para LA28 terá pouco mais de um ano:

1º de abril de 2027: início do período de classificação;

início do período de classificação; 1º de abril de 2028: fechamento dos rankings oficiais da FIE;

fechamento dos rankings oficiais da FIE; 2 a 30 de abril de 2028: eventos qualificatórios zonais;

eventos qualificatórios zonais; 30 de abril de 2028: encerramento do período de classificação;

encerramento do período de classificação; 8 de maio de 2028: FIE confirma as vagas conquistadas;

FIE confirma as vagas conquistadas; 19 de maio de 2028: prazo para os Estados Unidos confirmarem o uso das vagas de país-sede;

prazo para os Estados Unidos confirmarem o uso das vagas de país-sede; 31 de maio de 2028: prazo para os Comitês Olímpicos Nacionais confirmarem as vagas;

prazo para os Comitês Olímpicos Nacionais confirmarem as vagas; 1º de junho de 2028: início da redistribuição de vagas não utilizadas;

início da redistribuição de vagas não utilizadas; 25 de junho de 2028: prazo para envio à FIE dos nomes dos atletas das equipes;

prazo para envio à FIE dos nomes dos atletas das equipes; 26 de junho de 2028: prazo final das inscrições esportivas para LA28.

📅 Quando será a esgrima em Los Angeles?

Os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 serão realizados de 14 a 30 de julho de 2028. O documento de classificação da FIE, porém, não especifica neste momento as datas individuais das provas de esgrima.

📍 Onde será disputada?

A esgrima será disputada no Centro de Convenções - Los Angeles, CA, um dos maiores centros dos Estados Unidos, com mais de 720.000 lugares.