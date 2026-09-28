O halterofilismo promete disputas intensas nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Presente no programa olímpico moderno desde as primeiras edições, a modalidade de levantamento de peso contará com novos limites e cotas rígidas por país. Impulsionado pelos resultados recentes de nomes como Laura Amaro no cenário internacional, o Brasil busca um pódio inédito nos Jogos, e o Lance! te atualiza sobre a situação de momento da corrida olímpica do halterofilismo: atletas classificados, formato e local de disputa, programação e mais!

✅ Quem está classificado?

Como país-sede dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, os Estados Unidos têm direito a seis vagas garantidas no total (três no masculino e três no feminino), desde que os atletas cumpram os critérios mínimos de participação e registrem o número exigido de totais válidos ao longo das fases de qualificação da Federação Internacional de Halterofilismo (IWF). Nenhuma outra nação possui vaga assegurada até o momento.

continua após a publicidade

⚔️ Formato de disputa

O torneio olímpico de halterofilismo em Los Angeles 2028 reunirá um total de 120 atletas, divididos igualmente em 60 no masculino e 60 no feminino. A competição contará com 12 categorias de peso: seis masculinas (65 kg, 75 kg, 85 kg, 95 kg, 110 kg e +110 kg) e seis femininas (53 kg, 61 kg, 69 kg, 77 kg, 86 kg e +86 kg). Cada Comitê Olímpico Nacional pode classificar no máximo seis atletas no total (três homens e três mulheres), sendo limitado a apenas um representante por país em cada categoria.

A principal via de classificação é o Ranking de Qualificação Olímpica (OQR) da IWF, que acumula os pontos dos atletas entre 27 de julho de 2026 e 7 de maio de 2028. A disputa é dividida em duas fases: na Primeira Fase (até setembro de 2027), os atletas precisam registrar ao menos três totais válidos em competições oficiais; na Segunda Fase (até maio de 2028), devem somar mais dois totais. Cada quilo levantado na soma do arranco com o arremesso equivale a um ponto no ranking.

continua após a publicidade

Ao final da janela de classificação, os oito atletas mais bem colocados no ranking em cada categoria de peso garantem vaga direta nos Jogos. As duas vagas restantes para completar 10 competidores por categoria serão destinadas à representação continental (para continentes sem atletas no Top 8) e às cotas de universalidade ou país-sede.

Dessa forma, cada uma das 12 categorias olímpicas fechará seu painel com 10 competidores: os oito melhores do ranking mundial OQR, uma vaga continental e uma vaga de sede/universalidade, garantindo batalhas diretas de alto nível pelo pódio.

continua após a publicidade

⚠️ Situação do Brasil na disputa

O Brasil busca consolidar suas vagas nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 através do Ranking de Qualificação Olímpica. No feminino, a principal aposta da Seleção Brasileira é Laura Amaro, 7ª colocada em Paris 2024 e primeira brasileira a subir no pódio em um Campeonato Mundial da modalidade, que precisará se adequar às novas categorias de peso definidas para LA28.

Para garantir a vaga em Los Angeles 2028, os halterofilistas brasileiros precisam obrigatoriamente cumprir a agenda do ciclo IWF, participando dos Campeonatos Mundiais de 2026 e 2027 e dos campeonatos continentais, e registrar pelo menos cinco totais válidos nas duas fases para terminar entre os oito melhores de suas categorias no ranking final em maio de 2028.

continua após a publicidade

"O esporte me fez entender e acreditar em mim!" 🌈

Neste Dia do Orgulho, Laura Amaro compartilha como o esporte foi fundamental no processo de descoberta da sua identidade e como ter um ambiente seguro fez toda a diferença na sua trajetória. ✨#Pride2026 I #PrideMonth pic.twitter.com/JZQKNZCoRa — Jogos Olímpicos™ (@JogosOlimpicos) June 28, 2026

🏅 Histórico do Brasil em Olimpíadas

O Brasil ainda busca sua primeira medalha olímpica na história do halterofilismo. O esporte integra o programa olímpico desde Atenas 1896, enquanto as mulheres passaram a competir a partir de Sydney 2000.

Apesar de nunca ter subido ao pódio olímpico, o país tem registrado evolução constante nas últimas edições. Os melhores desempenhos do Brasil nos Jogos pertencem a Fernando Reis, que obteve o 5º lugar na categoria acima de 105 kg na Rio 2016, e a Laura Amaro, que alcançou um histórico 7º lugar no feminino nos Jogos de Paris 2024.

continua após a publicidade

📅 Calendário em Los Angeles

As disputas de halterofilismo serão realizadas ao longo de cinco dias consecutivos de competição em Los Angeles. As disputas por medalhas acontecem entre os dias 25 e 29 de julho de 2028, com duas categorias definindo seus campeões a cada dia (uma masculina e uma feminina). O calendário completo da modalidade em Los Angeles 2028 vai de 25 a 29 de julho.

📍 Local de disputa

As provas de levantamento de peso serão realizadas no Peacock Theater, um prestigiado complexo de eventos localizado no centro de Los Angeles, na área do L.A. LIVE. Inaugurado em 2007, o teatro tem capacidade para mais de 7 mil espectadores e receberá uma estrutura montada especialmente para as plataformas da modalidade.

continua após a publicidade

Peacock Theater, local em que serão realizadas as disputas de halterofilismo nas Olimpíadas de Los Angeles 2028 (Foto: Reprodução / Peacock Theater)

🏅 Aposte nos esportes olímpicos!

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.