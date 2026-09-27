Simone Lee chegou ao Sesc RJ Flamengo na temporada passada e segue fazendo apresentações em alto nível no voleibol brasileiro. A ponteira norte-americana foi peça-chave do Rubro-Negro na vitória sobre o Praia Clube neste sábado (26), que valeu o topo do pódio da Copa Supervôlei na Arena Niterói. Para ela, o mais importante da partida foi perceber a persistência de todo o time, mesmo em um cenário adverso no duelo.

O Sesc Flamengo perdeu os dois primeiros sets, mas não se deixou abalar. A equipe de Bernardinho foi se encontrando ao longo da partida e levou a terceira parcial por 25/20. Embalado, o Rubro-Negro se manteve em bom nível até o tie-break, quando cravou o título do triangular amistoso, que também contou com o Fluminense.

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A competição serviu também para o time carioca testar os reforços para a temporada 2026/27. Ao analisar o título da Copa Supervôlei, Simone Lee ressaltou que as jogadoras ainda estão se conhecendo, mas o saldo foi positivo, e o essencial é que nenhuma desista em eventuais cenários adversos ao longo dos próximos compromissos.

— Senti uma luta muito grande por parte das nossas jogadoras. É uma equipe diferente e ainda estamos aprendendo umas sobre as outras e sobre como jogar juntas, mas eu adoro o fato de sermos tão combatentes. E acho que essa é uma característica que, especificamente o Sesc Flamengo e muitas outras equipes no Brasil têm em comum: ninguém desiste, e foi fantástico ver isso hoje.

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Logo em sua estreia no voleibol verde-amarelo, Simone Lee foi a maior pontuadora da Superliga 2026/26, totalizando 525 acertos na campanha até a semifinal, quando o Rubro-Negro caiu justamente para o Praia Clube. Nesta temporada, a ponteira busca entrosamento com os novos reforços da equipe. São elas: Jaque Schmitz, Ariele, Bia Paranhos e Minja Osmajić — ficou fora da Copa Supervôlei por lesão.

Simone Lee, camisa 2, na linha de passe do Sesc RJ Flamengo contra o Praia Clube (Foto: Divulgação/Copa Supervôlei)

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