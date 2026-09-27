Treinador e quarterback dos Cowboys elogiam Rio e relativizam gramado

O Dallas Cowboys deixou o Rio de Janeiro com uma derrota dolorosa para o Baltimore Ravens, por 34 a 31, mas também com elogios à experiência no Brasil. Após o jogo deste domingo (27), no Maracanã, o técnico Brian Schottenheimer e o quarterback Dak Prescott destacaram a recepção dos torcedores, o ambiente no estádio e a estrutura encontrada durante a passagem pela cidade.

Prescott, que disputou o primeiro jogo internacional de sua carreira, lamentou a forma como o Cowboys perdeu a partida. Dallas empatou o confronto no fim do tempo regulamentar, mas sofreu a derrota no field goal decisivo dos Ravens na prorrogação.

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— Foi um grande jogo de futebol, com seus altos e baixos e muita eletricidade, como manda a NFL. Fiquei muito contente por fazer parte do primeiro jogo aqui no Rio. Os torcedores e o ambiente foram fantásticos. Infelizmente, calhou-nos estar do lado derrotado hoje.

Mosaico no NFL Rio Game, no Maracanã (Foto: João Pedro Rodrigues/Lance!)

Dak lamenta oportunidades desperdiçadas

O quarterback assumiu a responsabilidade pelos momentos em que o Cowboys não conseguiu transformar as oportunidades em touchdown. Na reta final, Dallas teve a chance de vencer a partida, mas precisou se contentar com o empate antes de sofrer a pontuação decisiva de Baltimore.

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— Sim, frustrado. Frustrado como o caraças. Envergonhado. Sabemos que temos o melhor ataque, chegamos à linha de uma jarda e não concretizamos. É péssimo, não há muitas palavras ou grandes explicações para isso. A defesa nem devia ter sido colocada naquela posição. Eles dizem que a culpa é deles, mas absolutamente não, a responsabilidade era nossa de fechar o jogo e ponto final.

Schottenheimer também assumiu a responsabilidade pelas decisões tomadas no ataque e lamentou que a equipe não tenha conseguido aproveitar as chances criadas.

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— Pensamos que íamos marcar o touchdown. Movimentamos a bola muito bem lá em baixo e tínhamos de encontrar uma forma de a fazer entrar. Eu tinha de ter chamado melhores jogadas para a fazer entrar. No final de contas, não fizemos jogadas suficientes para ganhar como equipa.

Dak Prescott em ação no NFL Rio Game entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Cowboys elogiam ambiente no Rio

Apesar da frustração pelo resultado, Prescott destacou a atmosfera encontrada no Maracanã. O jogador também agradeceu o apoio dos torcedores dos Cowboys e dos Ravens presentes no estádio.

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— Agradeço pelo apoio. Sentimos os fãs dos Cowboys e os fãs dos Ravens presentes. A atmosfera de jogar em outro país foi incrível, parecia a energia de um jogo do Pro Bowl.

O quarterback também contou que gostaria de voltar ao Brasil em outra oportunidade, desta vez com mais tempo para conhecer a cidade.

— Gostaria definitivamente de voltar ao Brasil sem ser em trabalho e sem jogo marcado. Assim poderia aproveitar um pouco mais o tempo livre, visitar os pontos turísticos, ver o Cristo Redentor de perto e aprender e absorver mais sobre a cultura. O tempo que passamos foi ótimo, e agradeço muito a forma como fomos recebidos.

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Schottenheimer, por sua vez, elogiou o Ninho do Urubu, onde o Cowboys realizou um dos treinamentos antes da partida, e citou o contato entre jogadores das duas equipes.

— Achei as instalações lindíssimas. Fizeram um trabalho tremendo preparando os campos. Foi um verdadeiro dia de trabalho para nós e agradecemos bastante por isso. Foi espetacular ver alguns dos jogadores deles aparecerem e ver o respeito que têm por algumas das nossas estrelas e trocarem camisolas e assim.

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Brian Schottenheimer é técnico do Dallas Cowboys (Foto: Stacy Revere/Getty Images/AFP])

Gramado não vira desculpa para derrota

As condições do gramado do Maracanã foram um dos temas discutidos antes da partida, mas Prescott afirmou que a superfície não teve influência determinante no resultado. Durante a semana, o Cowboys havia demonstrado confiança de que o campo estaria em condições para o jogo.

— Estava úmido. Eu venho do sul, por isso estou mais habituado, mas sim, talvez tenha estado ligeiramente mais úmido do que o previsto. Contudo, foi apenas uma questão de gerir a hidratação; não acho que tenha sido um fator decisivo para o resultado.

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Em outro momento, o quarterback brincou ao responder sobre a condição do campo.

— Se vão permitir que o jogo aconteça, é porque o campo é bom o suficiente. De onde eu venho, já joguei em coisas muito piores. Já fui placado em cimento. Por isso, o facto de a relva ser macia, vamos aceitar.

OS Cowboys agora retornam aos Estados Unidos com campanha de uma vitória e duas derrotas. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Houston Texans.

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Dak Prescott em ação no NFL Rio Game entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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