LeBron é apresentado no 76ers e mira novo título da NBA

LeBron James foi apresentado oficialmente como novo jogador do Philadelphia 76ers nesta segunda-feira (28). Em seu primeiro contato com a imprensa como atleta da franquia, o astro falou sobre o desafio de iniciar uma nova etapa da carreira e deixou claro que chega à Filadélfia com grandes ambições.

Antes de começar a entrevista, LeBron protagonizou um momento descontraído. Ao se sentar à mesa, retirou a placa com seu nome e brincou com os jornalistas:

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— Todos vocês sabem quem eu sou.

Aos 41 anos, o astro encerra sua passagem pelo Los Angeles Lakers e assume o desafio de buscar mais um título da NBA com o 76ers. Para LeBron, a mudança de equipe não representa apenas uma nova experiência na carreira, mas uma oportunidade de competir novamente pelo campeonato.

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LeBron deixa claro objetivo no 76ers

Durante a apresentação, o camisa 23 ressaltou que não chega a Philadelphia pensando apenas em avançar algumas rodadas nos playoffs. O objetivo é disputar o título e construir mais um capítulo importante de sua carreira.

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— Eu não deixei minha família para perder na segunda rodada dos playoffs. O trabalho precisa ser feito, e ele vai ser feito se queremos entrar para a história. E eu estou pronto para isso — afirmou.

LeBron terá ao seu lado Joel Embiid, Tyrese Maxey e Jaylen Brown, formando um dos principais núcleos do novo projeto do 76ers. A presença dos três jogadores também teve peso no processo que levou o astro a escolher a franquia.

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Maxey, que tem relação próxima com LeBron e compartilha o mesmo empresário, Rich Paul, participou diretamente do recrutamento. Embiid também utilizou a relação construída durante a campanha do ouro olímpico dos Estados Unidos em Paris-2024 para conversar com o veterano. Brown, por sua vez, chegou à Filadélfia após uma troca com o Boston Celtics e já havia manifestado publicamente o desejo de atuar ao lado de LeBron.