Técnico dos Ravens avalia gramado do Maracanã após NFL Rio Game

O Baltimore Ravens deixou o Maracanã com a vitória sobre o Dallas Cowboys no primeiro NFL Rio Game, neste domingo (27), e o técnico Jesse Minter avaliou as condições do gramado após a partida. Para o treinador, o campo apresentou um desempenho satisfatório durante o confronto.

— Eu achei que, no geral, o campo se manteve bem. Não vi muitas jogadas em que os jogadores estivessem caindo ou algo assim — afirmou Minter após o duelo.

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O técnico destacou ainda que os jogadores dos Ravens entraram em campo preparados para lidar com as condições encontradas no estádio. Segundo ele, a orientação era não deixar o gramado interferir na atuação da equipe.

— Não importa se estamos jogando em um estacionamento ou em um campo, vamos jogar o jogo, jogar 60 minutos e ver o que acontece. Acho que essa foi a nossa mentalidade — declarou.

Minter também elogiou a postura dos atletas durante a partida e afirmou que o time buscou fazer o melhor possível diante das condições encontradas no Maracanã.

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Técnico dos Ravens destaca desafio da viagem ao Brasil

Além do gramado, Minter falou sobre outro aspecto que exigiu adaptação da equipe: a longa viagem até o Brasil. O treinador afirmou que o deslocamento de aproximadamente dez horas em cada trecho representa um desafio para a recuperação dos jogadores.

— É preciso tempo para se recuperar do voo, independentemente das diferenças de fuso horário. Um voo de 10 horas em cada direção leva algum tempo para se recuperar — explicou.

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A comissão técnica agora terá de administrar o desgaste físico dos atletas antes do próximo compromisso da temporada. Minter ressaltou, porém, que a prioridade é aproveitar a vitória no Rio e voltar o foco para a sequência da campanha.

— Vamos fazer o nosso melhor para dar aos nossos jogadores a melhor chance de se recuperarem e estarem prontos para o próximo jogo — afirmou.

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Vitória decidida nos últimos segundos

O triunfo dos Ravens foi definido em uma sequência dramática nos instantes finais. Minter destacou a jogada construída com apenas sete segundos no relógio, que colocou a equipe em posição para buscar a vitória. Segundo o treinador, a situação foi trabalhada previamente pela equipe e exigia atenção ao tempo restante e às regras de touchback. Lamar Jackson encontrou Zay Flowers em uma jogada decisiva, permitindo que Tyler Loop tivesse a oportunidade de definir o resultado.

— Você pratica esses momentos e espera que eles apareçam. Hoje, eles apareceram e nós estávamos preparados — disse Minter.

O técnico também ressaltou a atuação da defesa no fim da partida. Com os Cowboys próximos da end zone, os Ravens conseguiram limitar o adversário a um field goal e mantiveram a possibilidade de buscar a vitória na última posse.

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— Eles tiveram a primeira para o gol na linha de uma jarda, com uma chance de vencer o jogo, e nós os seguramos em um field goal. Todo o crédito para aqueles caras por lutarem até o fim — afirmou.