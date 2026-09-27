A janela de classificação da canoagem velocidade para os Jogos Olímpicos de Los Angeles já está aberta. Até o fim de 2027, os países buscam vagas por meio do ranking olímpico, enquanto os últimos lugares serão definidos nos torneios continentais de 2028. Veja abaixo a situação atual da corrida olímpica: países classificados, formato de disputa, distribuição das vagas e mais.

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✅Quem está classificado?

Apenas os Estados Unidos já têm lugar garantido para a canoagem velocidade nas Olimpíadas de Los Angeles. O regulamento da Paddle Worldwide (antiga Federação Internacional de Canoagem) prevê quatro vagas para o país-sede: uma no caiaque masculino, uma na canoa masculina, uma no caiaque feminino e uma na canoa feminina. Porém, para estar elegível às cotas, o país precisa competir no Mundial de 2027, lembrando que a vagas são destinadas ao Comitê Olímpico Nacional, e não diretamente ao atleta.

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⚔️ Formato de disputa

A classificação da canoagem velocidade acontecerá em duas etapas principais: primeiro pelo ranking olímpico e, depois, por meio dos torneios continentais. Diferentemente da canoagem slalom, não haverá um pré-olímpico global específico para a modalidade.

É importante destacar que o sistema é baseado nos resultados dos países, e não simplesmente na classificação individual dos atletas. As vagas são distribuídas aos Comitês Olímpicos Nacionais, que posteriormente definem os atletas que representarão o país.

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Ao todo, serão distribuídas 234 vagas de atletas pelo sistema de qualificação, sendo 117 para cada gênero. Restam outras quatro vagas provisórias ao país anfitrião e duas vagas de universalidade compartilhadas entre a canoagem slalom e velocidade.

Qualificação via ranking olímpico

A primeira etapa da corrida olímpica começou no dia 20 de abril de 2026 e vai até 31 de dezembro de 2027, data de fechamento do ranking. Ao todo, são dez rankings diferentes, um para cada prova do programa. Ao longo deste período, os resultados em Mundiais e etapas de Copa do Mundo contam pontos para a classificação, sendo que os Mundiais têm peso maior. Apenas os oito melhores resultados de cada país entram na conta.

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Ao todo, o ranking distribuirá 158 vagas, sendo 79 para cada gênero. A distribuição segue uma ordem específica: no caiaque, primeiro são definidas as vagas do K4, depois as do K2 e, por último, as do K1. Na canoa, a ordem é C2 e depois C1.

Qualificação via torneios continentais

Após o fechamento do ranking olímpico, os torneios continentais distribuirão mais 72 vagas, sendo 36 para cada naipe. Nas provas de K2 e C2, cada continente terá duas vagas por prova. Já no K1 e C1, Europa, Pan-América e Ásia terão duas vagas, enquanto África e Oceania terão uma vaga.

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Vale lembrar que os países que já tiverem conquistado vagas pelo ranking olímpico em determinada categoria não poderão buscar novas vagas naquela categoria nos torneios continentais.

⚠️Situação do Brasil

O Brasil ainda não garantiu vaga na canoagem velocidade.

Isaquias Queiroz comemora a medalha de prata na prova C1 1000m da canoagem velocidade nos Jogos Olímpicos de Paris (Foto: Alexandre Loureiro/ COB)

🏅Histórico do Brasil em Olimpíadas

A canoagem de velocidade integra o programa olímpico oficialmente desde 1936, mas o Brasil fez sua estreia na modalidade apenas na edição de Barcelona 1992. A partir dos Jogos Rio 2016, Isaquias Queiroz foi o grande responsável por colocar o país no pódio.

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Medalhas olímpicas do Brasil na canoagem de velocidade

Ouro

Tóquio 2020 — C1 1000m — Isaquias Queiroz

Prata

Rio 2016 — C1 1000m — Isaquias Queiroz

Rio 2016 — C2 1000m — Isaquias Queiroz e Erlon Souza

Paris 2024 — C1 1000m — Isaquias Queiroz

Bronze

Rio 2016 — C1 200m — Isaquias Queiroz

🗓️Calendário em Los Angeles

A canoagem de velocidade será disputada do dia 22 a 29 de julho de 2028.

📍Local de disputa

As provas da canoagem velocidade serão disputadas no Marine Stadium, em Long Beach.

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