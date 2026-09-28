Malásia recebe próximo GP da Fórmula 1; veja datas e horários
Pilotos voltam à ação no primeiro fim de semana de outubro, para o GP do Bahrein
Após uma caótica corrida no Azerbaijão, no último sábado (26), a Fórmula 1 segue sem pausa e já volta a dominar as pistas no início de outubro. O Grande Prêmio do Bahrein é a próxima parada programada na agenda dos pilotos, a décima sexta etapa de 2026.
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Após o cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita por causa do conflito no Oriente Médio, a categoria anunciou o retorno do Circuito de Sepang, na Malásia, ao Mundial. A pista não recebe uma corrida desde 2017 e será palco da etapa marcada para os dias 2 a 4 de outubro.
A ideia da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), porém, é manter o nome "GP do Bahrein", mesmo que bem longe de casa. A mudança passa a "favorecer" veteranos como Fernando Alonso. O espanhol é o piloto que mais vezes correu em Sepang, com 16 largadas – cerca de cinco a mais que o segundo colocado, Lewis Hamilton.
Para fechar o "pódio", Nico Hulkenberg correu no circuito da Malásia em sete oportunidades. Essa conquista pode ser um diferencial para Gabriel Bortoleto, que, assim como outros jovens pilotos, nunca esteve na pista de Sepang. Como dupla, o alemão e o brasileiro fazem um trabalho positivo na atual temporada, segundo o chefe de equipe da Audi, Mattia Binotto.
Datas e horários do GP do Bahrein
SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 01h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 05h (de Brasília)
SÁBADO, 3 DE OUTUBRO
🏎️ Treino livre 3 - 01h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 05h (de Brasília)
DOMINGO, 4 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - a partir das 04h (de Brasília)
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