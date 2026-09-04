O primeiro dia do Grande Prêmio da Itália começou com bons sinais para Gabriel Bortoleto, mas não terminou em alta. O brasileiro chegou a aparecer entre os dez primeiros nas duas atividades, mas, embora tenha terminado o TL1 em oitavo, caiu para a 15ª colocação no segundo teste. Para fechar a sexta-feira (4), ainda enfrentou um problema no motor e precisou encerrar sua participação antes do fim da última sessão.

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O primeiro treino livre foi marcado por uma bandeira vermelha e diversos erros dos pilotos, que escaparam da pista em diferentes pontos do circuito. Bortoleto não esteve entre os primeiros a registrar uma volta rápida, mas foi ganhando posições conforme a atividade avançava. Nos minutos finais, com pneus macios, o piloto da Audi melhorou seu tempo e garantiu a oitava colocação.

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O cenário começou de forma semelhante no segundo treino. Entre os primeiros pilotos a ir para a pista, Bortoleto apareceu inicialmente em oitavo e, pouco depois, conseguiu melhorar sua marca para assumir a sétima posição. Enquanto isso, o restante do pelotão alternava os compostos médios e duros antes das tentativas de volta rápida.

A situação mudou na segunda metade da atividade. Com a entrada dos pneus macios, os adversários passaram a melhorar seus tempos e o brasileiro começou a cair na classificação. Bortoleto foi o único piloto a não registrar uma volta rápida com o composto mais macio, o que ajudou a explicar a queda para o 15º lugar.

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Faltando 10 minutos para o fim, o brasileiro ainda iniciou uma nova tentativa, mas logo desistiu e decidiu retornar aos boxes, após relatar problema no motor. Assim, Bortoleto encerrou os primeiros testes em Monza com um oitavo e um 15º lugar antes de seguir para o último treino a classificação do GP da Itália. Ambas as atividades acontecem neste sábado (5).