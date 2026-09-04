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Gabriel Bortoleto vê desempenho cair em treinos iniciais da F1 em Monza

Piloto da Audi foi de 8º para 15º lugar de uma sessão para a outra

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 14:40
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Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Inglaterra pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

O primeiro dia do Grande Prêmio da Itália começou com bons sinais para Gabriel Bortoleto, mas não terminou em alta. O brasileiro chegou a aparecer entre os dez primeiros nas duas atividades, mas, embora tenha terminado o TL1 em oitavo, caiu para a 15ª colocação no segundo teste. Para fechar a sexta-feira (4), ainda enfrentou um problema no motor e precisou encerrar sua participação antes do fim da última sessão.

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O primeiro treino livre foi marcado por uma bandeira vermelha e diversos erros dos pilotos, que escaparam da pista em diferentes pontos do circuito. Bortoleto não esteve entre os primeiros a registrar uma volta rápida, mas foi ganhando posições conforme a atividade avançava. Nos minutos finais, com pneus macios, o piloto da Audi melhorou seu tempo e garantiu a oitava colocação.

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O cenário começou de forma semelhante no segundo treino. Entre os primeiros pilotos a ir para a pista, Bortoleto apareceu inicialmente em oitavo e, pouco depois, conseguiu melhorar sua marca para assumir a sétima posição. Enquanto isso, o restante do pelotão alternava os compostos médios e duros antes das tentativas de volta rápida.

A situação mudou na segunda metade da atividade. Com a entrada dos pneus macios, os adversários passaram a melhorar seus tempos e o brasileiro começou a cair na classificação. Bortoleto foi o único piloto a não registrar uma volta rápida com o composto mais macio, o que ajudou a explicar a queda para o 15º lugar.

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Faltando 10 minutos para o fim, o brasileiro ainda iniciou uma nova tentativa, mas logo desistiu e decidiu retornar aos boxes, após relatar problema no motor. Assim, Bortoleto encerrou os primeiros testes em Monza com um oitavo e um 15º lugar antes de seguir para o último treino a classificação do GP da Itália. Ambas as atividades acontecem neste sábado (5).

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
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