Quem é o italiano que desafia a 'Brazilian Storm' no topo da WSL

O surfe italiano não tem a mesma história, tradição ou referências que ajudaram a transformar o Brasil em uma potência mundial. Leonardo Fioravanti, porém, construiu seu caminho na elite e vem se consolidando como um dos principais desafiantes à Brazilian Storm, que domina o topo do Championship Tour.

➡️Brasil domina top 5 do surfe mundial após etapa em Fiji

Após a etapa de Cloudbreak, em Fiji, encerrada na última quarta-feira (2), Fioravanti ocupa o segundo lugar em um top-5 que tem Ítalo Ferreira (1º), Yago Dora (3º), Gabriel Medina (4º) e Miguel Pupo (5º). A distância entre ele e o líder do ranking é de apenas 2235 pontos.

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Leonardo Fioravanti já vestiu a lycra amarela na temporada 2026, se tornando o primeiro italiano da história a liderar o Circuito Mundial. O atleta alcançou o primeiro lugar após uma sequência de resultados positivos. Primeiro, em junho deste ano, ele foi campeão da etapa de El Salvador, em Punta Roca, justamente após vencer justamente Ítalo Ferreira na decisão. Na sequência, chegou à final em Saquarema e, apesar do vice-campeonato contra Yago Dora, somou pontos suficientes para alcançar o topo.

Em Fiji, Fioravanti foi eliminado na semifinal por Cole Houshmand e somou 6085 pontos pelo terceiro lugar. Após o cancelamento da etapa de Abu Dhabi, devido aos conflitos no Oriente Médio, o italiano tem mais quatro etapas para buscar mais um feito inédito e se tornar o primeiro campeão mundial de surfe de seu país.

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O surfista italiano Leonardo Fioravanti em ação durante a etapa de El Salvador da WSL (Foto: WSL)

Surfe romano e acidente em Pipeline

Apesar de a região de Roma ser mais conhecida pela história antiga, a região da costa do Lácio abriga uma forte cultura de surfe. Foi lá que Leonardo Fioravanti, aos seis anos de idade, surfou suas primeiras ondas, sempre acompanhado da família. Ainda na infância, ele passou a competir na modalidade e, aos 10 anos, começou a viajar pelo mundo para viver do esporte.

No caminho até a elite do surfe mundial, Fioravanti precisou superar um grave acidente. Em 2015, aos 17 anos, o italiano disputava a primeira etapa do Qualifying Series, em Pipeline, quando sofreu uma queda violenta e fraturou duas vértebras. Ao longo do processo de recuperação, passou por cirurgias, colocou pinos na coluna e precisou reaprender a andar. Oito meses depois, conquistou o título sub-18 da International Surfing Association (ISA), um feito inédito para seu país.

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Leonardo Fioravanti estreou na elite do surfe mundial em 2017 e representou a Itália nas duas edições de Olimpíadas desde que a modalidade foi incluída no programa. A partir de 2022, ele contou com o apoio de Adriano de Souza, o Mineirinho, como treinador. O brasileiro assumiu o comando técnico da seleção italiana no ciclo rumo aos Jogos de Paris 2024 e acompanhou Leonardo no circuito da WSL.

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