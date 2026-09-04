Quem é o italiano que desafia a 'Brazilian Storm' no topo da WSL
Leonardo Fioravanti se tornou o primeiro italiano da história a liderar o Championship Tour
O surfe italiano não tem a mesma história, tradição ou referências que ajudaram a transformar o Brasil em uma potência mundial. Leonardo Fioravanti, porém, construiu seu caminho na elite e vem se consolidando como um dos principais desafiantes à Brazilian Storm, que domina o topo do Championship Tour.
➡️Brasil domina top 5 do surfe mundial após etapa em Fiji
Após a etapa de Cloudbreak, em Fiji, encerrada na última quarta-feira (2), Fioravanti ocupa o segundo lugar em um top-5 que tem Ítalo Ferreira (1º), Yago Dora (3º), Gabriel Medina (4º) e Miguel Pupo (5º). A distância entre ele e o líder do ranking é de apenas 2235 pontos.
Leonardo Fioravanti já vestiu a lycra amarela na temporada 2026, se tornando o primeiro italiano da história a liderar o Circuito Mundial. O atleta alcançou o primeiro lugar após uma sequência de resultados positivos. Primeiro, em junho deste ano, ele foi campeão da etapa de El Salvador, em Punta Roca, justamente após vencer justamente Ítalo Ferreira na decisão. Na sequência, chegou à final em Saquarema e, apesar do vice-campeonato contra Yago Dora, somou pontos suficientes para alcançar o topo.
Em Fiji, Fioravanti foi eliminado na semifinal por Cole Houshmand e somou 6085 pontos pelo terceiro lugar. Após o cancelamento da etapa de Abu Dhabi, devido aos conflitos no Oriente Médio, o italiano tem mais quatro etapas para buscar mais um feito inédito e se tornar o primeiro campeão mundial de surfe de seu país.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Surfe romano e acidente em Pipeline
Apesar de a região de Roma ser mais conhecida pela história antiga, a região da costa do Lácio abriga uma forte cultura de surfe. Foi lá que Leonardo Fioravanti, aos seis anos de idade, surfou suas primeiras ondas, sempre acompanhado da família. Ainda na infância, ele passou a competir na modalidade e, aos 10 anos, começou a viajar pelo mundo para viver do esporte.
No caminho até a elite do surfe mundial, Fioravanti precisou superar um grave acidente. Em 2015, aos 17 anos, o italiano disputava a primeira etapa do Qualifying Series, em Pipeline, quando sofreu uma queda violenta e fraturou duas vértebras. Ao longo do processo de recuperação, passou por cirurgias, colocou pinos na coluna e precisou reaprender a andar. Oito meses depois, conquistou o título sub-18 da International Surfing Association (ISA), um feito inédito para seu país.
Leonardo Fioravanti estreou na elite do surfe mundial em 2017 e representou a Itália nas duas edições de Olimpíadas desde que a modalidade foi incluída no programa. A partir de 2022, ele contou com o apoio de Adriano de Souza, o Mineirinho, como treinador. O brasileiro assumiu o comando técnico da seleção italiana no ciclo rumo aos Jogos de Paris 2024 e acompanhou Leonardo no circuito da WSL.
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Vôlei
AO VIVO: Siga o amistoso Brasil x França antes do Sul-AmericanoHá 25 minutos
Vôlei
Ponteira da Seleção se lesiona e é desfalque no Sul-AmericanoHá 37 minutos
Fórmula 1
Gabriel Bortoleto vê desempenho cair em treinos iniciais da F1 em MonzaHá 37 minutos
Fórmula 1
Antonelli xinga Bortoleto em treino da F1: 'Que idiota'Há 52 minutos
Vôlei
Brasil x França: horário e onde assistir ao jogo de vôleiHá 1 hora
NBA
Knicks lidera disputa contra Lakers por ex-campeão da NBA, diz jornalistaHá 3 horas
Mais LANCE!