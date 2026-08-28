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Papo com Helio Castroneves: o Freedom 250 Grand Prix foi a 'Indy 500' das ruas

O Freedom 250 Grand Prix foi realizado no final de semana passado em Washington

PorHelio Castroneves
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 17:45
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Helio Castroneves no International Race of Champions (IROC)
Helio Castroneves no International Race of Champions (Foto: IROC)

Olá, pessoal, tudo bem? Realmente, pessoal, foi um evento extraordinário o Freedom 250 Grand Prix, que foi realizado no final de semana passado em Washington, capital dos Estados Unidos, em comemoração aos 250 anos da independência do país. O que parecia impossível tempos atrás, ou seja, disputar uma prova da IndyCar diante do Capitólio, foi um sucesso enorme pelas mãos de Roger Penske, no comando de toda a equipe da Penske Entertainment, empresa que assumiu toda a organização, juntamente com as autoridades da capital.

O interessante é que não foi uma prova urbana apenas, dentre as tantas que fazem parte há anos do calendário da IndyCar. Pelo contrário, teve tratamento de Indy 500, tamanha a importância dessa prova no calendário 2026. E digo mais: o resultado foi tão positivo que poderá se repetir nos próximos anos. Independentemente disso, já entrou para a história como a maior corrida de rua da IndyCar em todos os tempos.

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Acelerando o Pontiac #03

Na coluna passada, relatei um pouco como seria a minha atividade neste evento, só que naquela ocasião eu não contei que também iria pilotar. Dei até uma disfarçada nesse assunto, embora tenha deixado muita gente com a pulga atrás da orelha.

Freedom 250 Grand Prix marca realização de corridas do IROC

O Freedom 250 Grand Prix marcou a realização de duas corridas do International Race of Champions (IROC), das quais participaram Jeff Gordon, Kurt Busch, Bobby Labonte, Rusty Wallace, Bill Elliott, Tony Kanaan, Tommy Kendall e eu, todos com os autênticos Pontiac Firebirds. Foi sensacional disputar corridas tão divertidas e ao lado de lendas do automobilismo. O vencedor foi o Gordon, mas o papai aqui foi ao pódio em uma das provas. Adorei!

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Já o meu trabalho na FOX, como um dos comentaristas do programa especial que antecedeu a largada no domingo, foi outra experiência muito legal que vivi em Washington. Ao lado da Danica Patrick e da equipe da FOX, tive a oportunidade de expressar meu entusiasmo com esse super evento, que posso dizer que, desde já, podemos chamar de a "Indy 500" das ruas.

➡️ Papo com Helio Castroneves: confira todas as colunas

Em meio à toda essa movimentação, obviamente que trabalhei na Meyer Shank Racing e nosso time foi muito bem. Apesar da competitividade e das ótimas posições de largada (Marcus Armstrong foi P5 e Felix Rosenqvist P10), as circunstâncias da corrida não foram as mais favoráveis e fechamos a Freedom 250 em P17 e P19, respectivamente. Mas altos e baixos fazem parte e vamos agora para Milwaukee.

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No sábado (29) e domingo (30) teremos a rodada dupla na pista de Wisconsin, que marcará a despedida dos ovais nesta temporada. A programação começa nesta sexta-feira, mais conhecida como hoje, apenas com um treino livre marcado para às 19h, no horário de Brasília. A corrida do sábado tem largada prevista para às 15h30 e, no domingo, um pouquinho mais cedo, às 14h. Sem dúvida, serão duas corridas imperdíveis e, claro, a Band e os canais ESPN vão mostrar tudo ao vivo.

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Semana que vem estarei no Brasil para a etapa de Curvelo, em Minas Gerais, do Bradesco Stock Car Pro Series, buscando meu segundo troféu para a equipe Mercado Livre Racing, mas sobre isso falarei mais na próxima coluna.

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Fiquem bem, aproveitem bem o final de semana e até a próxima sexta. Até lá!

Carro de Helio Castroneves no International Race of Champions (IROC)
Helio Castroneves, carro número 3, no International Race of Champions (Foto: IROC)
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