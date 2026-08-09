No Dia dos Pais, Rayssa Leal terá desfalque especial no SLS Rio Rayssa Leal destaca relação entre skate e família antes da etapa no Maracanãzinho

A etapa do Street League Skateboarding (SLS) no Rio de Janeiro terá um significado especial para Rayssa Leal. A competição acontece neste domingo (9), justamente no Dia dos Pais, data que costuma reunir famílias, mas que será diferente para a skatista brasileira. O pai de Rayssa não estará no Maracanãzinho para acompanhá-la de perto, já que a família aguarda o nascimento de uma nova integrante.

Mesmo com a ausência, Rayssa fez questão de destacar a importância do pai em sua trajetória no skate. Segundo a atleta, ele esteve presente desde os primeiros passos da carreira e foi fundamental para que ela pudesse disputar as primeiras competições e viagens.

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— Eu tive minha mãe e meu pai, mas principalmente meu pai muito presente comigo no meu início, no meu skate, principalmente na minha primeira viagem. Meu pai fez rifa junto com a minha mãe para poder viajar, então ele sempre acreditou muito no meu sonho. Minha mãe também — contou Rayssa.

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Pai de Rayssa não estará presente por nascimento da irmã

A ausência do pai no SLS Rio será por um motivo especial. A mãe de Rayssa está próxima de dar à luz, e o pai da skatista ficará ao lado dela durante esse momento.

— Vai ser uma competição muito especial, porque domingo é Dia dos Pais, mas infelizmente meu pai não vai estar presente dessa vez, porque vou ter uma irmãzinha logo, logo. Pode nascer a qualquer momento. Tem que cuidar da minha mãe, mas é todo mundo em família, está todo mundo ali conectado, esperando ansioso — afirmou.

SLS como encontro entre pais e filhos

Mais do que uma competição, Rayssa Leal vê o SLS Rio como uma oportunidade de aproximar o skate das famílias e apresentar a modalidade a uma nova geração. No Dia dos Pais, a skatista espera que o evento se transforme em um programa especial para pais e filhos, criando novas memórias por meio do esporte.

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Rayssa também ressaltou o papel das atletas que vieram antes dela na construção desse legado. Entre as referências, citou Gabi e Leticia Bufoni, que ajudaram a abrir espaço para o skate feminino e serviram de inspiração para sua geração.

— Eu fico muito feliz por levar principalmente o legado do skate para novas gerações. Eu já assisti várias vezes a Gabi andando, a Leticia Bufoni também, que sempre foi uma inspiração. Então, poder saber que esse campeonato daqui, no futuro, a filha dela pode assistir, ver ela competindo junto comigo, junto com as meninas, isso é muito legal.

A realização da etapa justamente no Dia dos Pais também ganha um significado diferente para Rayssa. A brasileira acredita que o SLS pode se tornar uma alternativa aos programas esportivos tradicionalmente associados à data, levando pais e filhos para acompanhar de perto o skate.

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— Espero que os pais, as crianças, todo mundo que for lá se divirta. Normalmente tem um jogo de futebol especial e é Dia dos Pais, normalmente o pai leva o filho para assistir ao jogo. E vai ser um pouco diferente: vai levar o filho para assistir ao skate. Vai ser muito irado também — completou.

Rayssa Leal, durante a disputa da Copa do Mundo de Skate, em Roma (Foto: Divulgação/ CBSk)

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