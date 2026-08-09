Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

No Dia dos Pais, Rayssa Leal terá desfalque especial no SLS Rio

Rayssa Leal destaca relação entre skate e família antes da etapa no Maracanãzinho

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 07:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Rayssa Leal e Pai (Foto: Reprodução; Rayssa Leal)
Rayssa Leal e Pai (Foto: Reprodução; Rayssa Leal)

A etapa do Street League Skateboarding (SLS) no Rio de Janeiro terá um significado especial para Rayssa Leal. A competição acontece neste domingo (9), justamente no Dia dos Pais, data que costuma reunir famílias, mas que será diferente para a skatista brasileira. O pai de Rayssa não estará no Maracanãzinho para acompanhá-la de perto, já que a família aguarda o nascimento de uma nova integrante.

Mesmo com a ausência, Rayssa fez questão de destacar a importância do pai em sua trajetória no skate. Segundo a atleta, ele esteve presente desde os primeiros passos da carreira e foi fundamental para que ela pudesse disputar as primeiras competições e viagens.

continua após a publicidade

— Eu tive minha mãe e meu pai, mas principalmente meu pai muito presente comigo no meu início, no meu skate, principalmente na minha primeira viagem. Meu pai fez rifa junto com a minha mãe para poder viajar, então ele sempre acreditou muito no meu sonho. Minha mãe também — contou Rayssa.

➡️Rayssa Leal detalha preparação para Los Angeles 2028

Pai de Rayssa não estará presente por nascimento da irmã

A ausência do pai no SLS Rio será por um motivo especial. A mãe de Rayssa está próxima de dar à luz, e o pai da skatista ficará ao lado dela durante esse momento.

— Vai ser uma competição muito especial, porque domingo é Dia dos Pais, mas infelizmente meu pai não vai estar presente dessa vez, porque vou ter uma irmãzinha logo, logo. Pode nascer a qualquer momento. Tem que cuidar da minha mãe, mas é todo mundo em família, está todo mundo ali conectado, esperando ansioso — afirmou.

SLS como encontro entre pais e filhos

Mais do que uma competição, Rayssa Leal vê o SLS Rio como uma oportunidade de aproximar o skate das famílias e apresentar a modalidade a uma nova geração. No Dia dos Pais, a skatista espera que o evento se transforme em um programa especial para pais e filhos, criando novas memórias por meio do esporte.

continua após a publicidade

Rayssa também ressaltou o papel das atletas que vieram antes dela na construção desse legado. Entre as referências, citou Gabi e Leticia Bufoni, que ajudaram a abrir espaço para o skate feminino e serviram de inspiração para sua geração.

— Eu fico muito feliz por levar principalmente o legado do skate para novas gerações. Eu já assisti várias vezes a Gabi andando, a Leticia Bufoni também, que sempre foi uma inspiração. Então, poder saber que esse campeonato daqui, no futuro, a filha dela pode assistir, ver ela competindo junto comigo, junto com as meninas, isso é muito legal.

A realização da etapa justamente no Dia dos Pais também ganha um significado diferente para Rayssa. A brasileira acredita que o SLS pode se tornar uma alternativa aos programas esportivos tradicionalmente associados à data, levando pais e filhos para acompanhar de perto o skate.

continua após a publicidade

— Espero que os pais, as crianças, todo mundo que for lá se divirta. Normalmente tem um jogo de futebol especial e é Dia dos Pais, normalmente o pai leva o filho para assistir ao jogo. E vai ser um pouco diferente: vai levar o filho para assistir ao skate. Vai ser muito irado também — completou.

Rayssa Leal, durante a disputa da Copa do Mundo de Skate, em Roma
Rayssa Leal, durante a disputa da Copa do Mundo de Skate, em Roma (Foto: Divulgação/ CBSk)

🤑 Aposte no seu atleta preferido!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Pódio brasileiro no SLS Rio (Foto: Divulgação; SLS RIO)

Mais Esportes

Giovanni Vianna exalta rival e dedica pódio do SLS ao pai

Há 8 minutos
De boné, João Fonseca olha para a arquibancada do Estádio IGA durante o jogo contra Casper Ruud pelo Masters 1000 de Montreal

Tênis

João Fonseca x Ben Shelton nas oitavas de Montreal; horário e onde assistir

Há 12 minutos
Pódio brasileiro no SLS Rio (Foto: Divulgação; SLS RIO)

Mais Esportes

Após título de Rayssa, Brasil faz dobradinha no masculino do SLS

Há 21 minutos
Flávia Saraiva se apresenta na final do solo no Campeonato Brasileiro de Ginástica

Mais Esportes

Flávia Saraiva é campeã brasileira com nova série de solo

Há 1 hora
O canadense Cordano Russell segura o troféu do SLS Rio Takeover

Mais Esportes

Com dobradinha brasileira no pódio, veja manobras do SLS Rio

Há 2 horas
Rayssa Leal segura o trofeu do SLS Rio Takeover, conquistado neste domingo (9)

Mais Esportes

'Outra Rayssa': campeã, Rayssa Leal revela bastidores na SLS Rio

Há 3 horas
Mais LANCE!
Rayssa Leal segura o troféu do SLS Rio Takeover

Rayssa Leal bate campeã olímpica e conquista SLS Rio Takeover

Rayssa Leal encaixa manobra no SLS Rio Takeover, no Maracanãzinho

Rayssa Leal é campeã do SLS Takeover no Rio! Veja as manobras

Seleção masculina de vôlei comemora ponto durante a Copa Sul-Americana

Brasil e Argentina disputam título da Copa Sul-Americana de vôlei

Gabriel Bortoleto e Lincoln Oliveira após competição

Dia dos Pais: Lincoln celebra 'missão cumprida' com Gabriel Bortoleto na F1

Bernardinho e Bruninho - Seleção Brasileira de Vôlei

Dia dos Pais: de Bernardinho a Torben, as inspirações das famílias nos esportes

Catan é o jogo de estratégia preferido de João Fonseca e sua equipe nas viagens

Fisioterapeuta revela o hobby preferido de João Fonseca

Colagem de fotos de Quillan Salkilld e Charles do Bronx, lutadores do peso-leve do UFC

Salkilld supera feito de Charles do Bronx no UFC Vegas 120

Armadora da Seleção Brasileira de basquete feminino, Aaliyah Guyton quica a bola com a mão direita e olha para a esquerda em jogo contra a Argentina pelo Sul-Americano

Brasil é eliminado pela Argentina e vai brigar pelo bronze no Sul-Americano

Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Sophia Weisberg posam para foto com as medalhas de prata, ouro e bronze, respectivamente, das barras assimétricas nFlamengo foi representado por Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva no pódio das barras assimétricas (Foto: MeloGym/CBG)o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística

Com Lorrane Oliveira, Flamengo soma mais dois ouros no Brasileiro de Ginástica

De boca aberta, João Fonseca grita e comemora ponto no jogo contra Casper Ruud pelo Masters 1000 de Montreal

Definido o horário de João Fonseca x Ben Shelton pelo Masters 1000 de Montreal

A ativista Malala Yousafzai segura uma bola de vôlei de praia no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, Malala Yousafzai se arrisca no vôlei de praia

Sentado em uma cadeira, o australiano Quillan Salkilld olha para cima enquanto outra pessoa coloca atadura em sua mão direita

UFC Vegas 120: Gamrot é finalizado por Salkilld, e Brasil vence cinco lutas

O piloto brasileiro Rafael Câmara segura o troféu da vitória no GP da Bélgica de Fórmula 2

Rafael Câmara comenta possível ida à F1: 'Sonho está próximo'