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Simone Biles participa de evento a um ano do Pan de Lima 2027

Ginasta estará na capital peruana no dia 6 de agosto como convidada de honra

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
31/07/2026 13:33
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Simone Biles sorri e mostra medalha de ouro conquistada nos Jogos de Paris 2024
Simone Biles sorri e mostra medalha de ouro conquistada nos Jogos de Paris 2024 (Foto: Loic VENANCE / AFP)

A capital peruana terá uma convidada de honra para celebrar o marco de um ano para os Jogos Pan-Americanos 2027. Simone Biles, maior medalhista olímpica da história da ginástica, estará em Lima pela primeira vez como embaixadora da Panam Sports, acendendo as expectativas pela estreia da americana na competição continental.

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O evento está marcado para a quinta-feira (6), na Plaza Mayor de Lima e, além de Biles, contará com demonstrações esportivas, degustações gastronômicas, apresentações de artistas nacionais e queima de fogos.

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— Estou muito animada para visitar o Peru pela primeira vez e celebrar o início da contagem regressiva de um ano para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027. Mal posso esperar para ver todos vocês na Plaza Mayor de Lima, no dia 6 de agosto, para uma celebração inesquecível de união esportiva e do espírito das Américas. Vamos fazer história juntos e dar o pontapé inicial na jornada rumo a Lima 2027 de uma forma inesquecível - disse a ginasta.

Simone Biles não disputa competições oficiais desde os Jogos Olímpicos de Paris 2024, de onde saiu com três medalhas de ouro e uma de prata, e ainda não confirmou se competirá em Los Angeles 2028. Ginasta mais condecorada da história, a americana priorizou, ao longo de sua carreira, as participações em Mundiais e Olimpíadas e nunca disputou os Jogos Pan-Americanos, mas o papel como embaixadora marca uma estratégia de aproximação entre a organização e a atleta.

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Lima volta a receber os Jogos Pan-Americanos

Em 2027, a capital peruana sediará os Jogos Pan-Americanos pela segunda vez. O evento reunirá 6 mil atletas de 41 países entre os dias 23 de julho e 8 de agosto.

— Em 2019, o Peru mostrou ao mundo que é um grande organizador de eventos esportivos, e tenho certeza de que em 2027 será novamente um grande anfitrião, com toda a paixão e o carinho do seu povo. Estamos a apenas um ano do evento esportivo mais importante do continente, e isso merece uma grande celebração. E que melhor maneira de fazê-lo do que com um festival que toma conta da cidade, misturando esporte, música e cultura peruana? No dia 6 de agosto, entramos na reta final para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027 - disse Neven Ilic, presidente da Panam Sports.

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Pôester do evento comemorativo a um ano dos Jogos Pan-Americanos de Lima destaca presença de Simone Biles
Pôester do evento comemorativo a um ano dos Jogos Pan-Americanos de Lima destaca presença de Simone Biles (Foto: Divulgação/ Panam Sports)

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