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Neymar recebe homenagem do Santos no Memorial das Conquistas

Jogador tem contrato com o Peixe até o final do ano

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
30/07/2026 17:16
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Neymar recebe homenagem no Memorial das Conquistas. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar recebe homenagem no Memorial das Conquistas. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos inaugurou nesta quinta-feira (30) um espaço dedicado a Neymar Jr. no Memorial das Conquistas, localizado dentro da Vila Belmiro. As novas atrações contam com um busto, uma estátua e uma camisa autografada pelo jogador.

O evento contou com a presença de membros do Comitê de Gestão, Ídolos Eternos, convidados e familiares do homenageado.

— Estamos perpetuando neste espaço sagrado o nome de um atleta que é o atual artilheiro da Seleção Brasileira, disputou quatro Copas do Mundo e vestiu a sagrada camisa 10. Para nós, é um orgulho e, ao mesmo tempo, uma obrigação fazer um ato como esse, diante da presença de sua família e de todos que o ajudaram a chegar aonde chegou. Essa homenagem não será apenas um ponto turístico, e tenho certeza de que todas as pessoas que observarem este espaço irão enxergá-lo muito além. É mais do que merecido estarmos aqui hoje para fazer esse reconhecimento à sua trajetória — comentou Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

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Neymar ao lado de sua família e do presidente Marcelo Teixeira e seu filho Marcelinho. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar ao lado de sua família e do presidente Marcelo Teixeira e seu filho Marcelinho. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

— Estar no Memorial é sempre gratificante e é uma honra muito grande fazer parte da história do Santos FC. Desde pequeno passei pela Vila Belmiro, passei pelo Memorial e sempre quis, de alguma forma, estar presente aqui. Seja com títulos, assistência ou um gol histórico. Todos nós que éramos jogadores da base sonhávamos com isso e, hoje, estar sendo homenageado dessa forma é muito especial. Eu já tinha outras homenagens aqui, mas essa também será muito marcante. Fico muito feliz. O Santos FC é meu time do coração e sempre vai ser minha casa. Isso é um presente para mim, mas também para minha família, que é inteira santista. Sou muito feliz por fazer parte da história do clube do meu coração e espero cada vez mais fazer nossos torcedores felizes — destacou Neymar Jr.

— É sempre um desafio retratar alguém, e estamos retratando uma pessoa, um ídolo e um atleta. É um desafio não apenas pelo que ele representa, entre conquistas, gols e glórias, mas também pelo imaginário do torcedor e do fã. A intenção sempre foi não apenas retratar o atleta, mas também o espelho que ele representa para a nova geração, para os meninos que sonham em jogar futebol e vão enxergar nele uma referência do futebol arte. Como artista, me sinto honrado em retratar tudo o que isso significa, mantendo essa chama acesa — acrescentou Renato Guedes, autor das obras.

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Pelo Santos, o Príncipe da Vila atuou em duas passagens pelo clube, com 276 partidas disputadas e 158 gols marcados. Atualmente, Neymar ocupa a nona posição entre os maiores artilheiros da história do Peixe.

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