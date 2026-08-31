Nadadores olímpicos disputam seletiva para Mundial no Troféu José Finkel Campeonato Brasileiro de piscina curta começa nesta segunda-feira (31), em São Paulo

O aquecimento para a corrida olímpica de Los Angeles 2028 passa pelo Troféu José Finkel, competição que reúne alguns dos principais nadadores do país em 44 provas ao longo desta semana, no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. O torneio servirá como seletiva para o Mundial de Natação em piscina curta (25m), que será realizado em dezembro, na China.

Ao todo estão inscritos 441 atletas, 235 no naipe masculino e 192 no feminino, de 59 clubes diferentes. O anfitrião Pinheiros tem a delegação mais numerosa, com 51 participantes registrados.

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O Troféu José Finkel acontece entre esta segunda-feira (31) e a próxima sexta (4), com as eliminatórias sendo disputadas a partir das 9h (de Brasília), e as finais começando às 17h30.

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Como funciona a seletiva para o Mundial

15 nadadores com os índices de classificação — ou índice A — estabelecidos pela World Aquatics formarão a Seleção Brasileira. Serão considerados tempos de eliminatórias, finais e aberturas de revezamento, desde que, neste último caso, o atleta não tenha disputado uma prova individual.

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Haverá um limite de dois convocados por prova. Se mais de 15 atletas atingirem o índice A, serão chamados aqueles que estiverem com melhor posição no ranking mundial de piscina curta de 2024, ano do último Campeonato Mundial.

Não haverá convocação para as provas de revezamento. Sendo assim, o Brasil participará do Mundial com a equipe selecionada por meio dos resultados nas disciplinas individuais.

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Caribé, Etiene, Mafê e mais: os nadadores do Troféu José Finkel

Com duas Olimpíadas no currículo, Etiene Medeiros participa do Troféu José Finkel (Foto: Divulgação)

A inclusão das provas de estilo em 50m no programa olímpico trouxe de volta ao cenário competitivo velhos conhecidos da natação brasileira. Etiene Medeiros, tricampeã mundial nos 50m costas, e João Gomes Júnior, vice nos 50m peito em 2017, foram motivados pelo sonho da medalha olímpica inédita nas suas respectivas especialidades e, com foco em Los Angeles 2028, retornaram às águas este ano. Tanto a pernambucana de 35 anos quanto o capixaba de 40 competem no Troféu José Finkel.

Além dos veteranos, oito nadadores que estiveram na delegação brasileira nas Olimpíadas de Paris 2024 participam do campeonato: Guilherme Caribé (50m livre, 100m livre e 50m borboleta), Fernando Scheffer (100m livre e 200m livre), Murilo Sartori (50m livre, 100m livre, 200m livre e 400m livre), Guilherme Basseto (50m costas e 100m costas), Mafê Costa (100m livre, 200m livre, 400m livre e 800m livre), Maria Paula Heitmann (200m livre, 400m livre e 800m livre), Beatriz Dizotti (400m livre, 800m livre e 1500m livre) e Gabrielle Roncatto (400m livre, 800m livre, 1500m livre, 200m medley e 400m medley).

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Programação do Troféu José Finkel 2026

Segunda-feira, 31 de agosto

400m livre feminino 400m livre masculino 100m borboleta feminino 100m borboleta masculino 200m peito feminino 200m peito masculino 4x100m livre feminino 4x100m livre masculino

Terça-feira, 1º de setembro

200m costas feminino

200m costas masculino

50m peito feminino

50m peito masculino

200m medley feminino

200m medley masculino

4x200m livre feminino

4x200m livre masculino

Quarta-feira, 2 de setembro

100m livre feminino 100m livre masculino 200m borboleta feminino 200m borboleta masculino 50m costas feminino 50m costas masculino 800m livre feminino 1500m livre masculino 4x50m medley misto

Quinta-feira, 3 de setembro

400m medley feminino 400m medley masculino 200m livre feminino 200m livre masculino 50m borboleta feminino 50m borboleta masculino 100m peito feminino 100m peito masculino 4x50m livre misto

Sexta-feira, 4 de setembro

100m costas feminino

100m costas masculino

100m medley feminino

100m medley masculino

1500m livre feminino

800m livre masculino

50m livre feminino

50m livre masculino

4x100m medley feminino

4x100m medley masculino

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