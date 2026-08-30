Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Piloto da F1 tem 'bom sinal' para retorno após lesão

Em recuperação, Isack Hadjar vive a expectativa de disputar o GP da Itália

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 09:29
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Isack Hadjar em ação no GP da Hungria pela F1 2026
Isack Hadjar em ação no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

Isack Hadjar não disputou o Grande Prêmio da Holanda do último fim de semana, que marcou a volta da Fórmula 1 após o fim das férias. Isso porque, em um treinamento durante a pausa, o piloto sofreu uma lesão no punho, ficando sem condições físicas. Agora, o piloto da Red Bull vive a expectativa de retornar à ação no GP da Itália, a 13ª etapa da F1, que acontece entre 4 e 6 de setembro.

➡️ Grande Prêmio da Itália é a próxima etapa da F1; veja programação

Em vídeo de bastidores do GP da Holanda divulgado pela equipe austríaca, Hadjar se diz otimista para o retorno no Circuito de Monza, apontando para o punho desinchado. Na corrida em Zandvoort, ele foi substituído por Liam Lawson, e Yuki Tsunoda correu pela Racing Bulls.

continua após a publicidade

— Na verdade, é a minha primeira lesão em toda a minha existência, carreira, seja o que for. É estranho estar no banco e não estou contente com isso, por mim e pela equipe. Obviamente, quero estar lá em todas as voltas. (Meu punho) não está inchado, o que é muito bom. É um bom sinal. Portanto, na verdade, está recuperando rapidamente. Todos os dias tenho um pouco mais de mobilidade e estou esperançoso para Monza — disse Hadjar.

Isack Hadjar anda no paddock da F1 2026
Isack Hadjar na F1 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

Hadjar é o atual 8º colocado do Mundial de Pilotos, com 68 pontos. O companheiro de Max Verstappen ainda busca subir ao pódio pela primeira vez na temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Quando é a próxima etapa da F1?

Com o fim das férias, o calendário da Fórmula 1 está com tudo! Após o GP da Holanda, que terminou com vitória de Lando Norris no último final de semana, os pilotos voltam à ação no Grande Prêmio da Itália. As atividades no Circuito de Monza acontecem entre a próxima sexta-feira (4) e domingo (6). A etapa é a 13ª da temporada da F1. Confira:

SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 7h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 11h (de Brasília)

SÁBADO, 5 DE SETEMBRO
🏎️ Treino livre 3 - 7h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 6 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - a partir das 10h (de Brasília)

🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1 2026
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Carro de Max Verstappen é fotografado em alta velocidade durante a classificação do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1

Fórmula 1

Grande Prêmio da Itália é a próxima etapa da F1; veja programação

Há 1 dia
Lando Norris comemora pole position no GP da Holanda pela F1 2026

Fórmula 1

Atual campeão da F1, Lando Norris renova com a McLaren

Há 1 dia
Com o dedo indicador direito estendido, Rafael Câmara posa para foto após vitória no Grande Prêmio da Bélgica da Fórmula 2

Fórmula 1

Rafael Câmara lidera testes e se aproxima de vaga na F1 2027

Há 1 dia
Lewis Hamilton usa macacão especial da Ferrari em homenagem a Michael Schumacher

Fórmula 1

F1: Ferrari fará homenagens a Schumacher no GP da Itália

Há 1 dia
Gabriel Bortoleto vai aos boxes da Audi no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)

Fórmula 1

Equipe de Gabriel Bortoleto, Audi vive grave crise fora da F1

Há 1 dia
Fernando Alonso, da Aston Martin, no GP da Hungria pela F1 2026

Fórmula 1

Fernando Alonso vê Verstappen acima de Hamilton e Schumacher na F1

Há 2 dias
Mais LANCE!
Pista em Ímola passa por reformas e busca voltar para o calendário da F1

Itália aponta Ímola como alternativa para encerramento da F1

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026

Com Gabriel Bortoleto, grid da F1 2027 é atualizado; veja nomes

Rubinho Barrichello foi o campeão da temporada 2025 na Nascar Brasil

Equipe da Stock Car libera Rubinho Barrichello em meio a processo na Justiça

Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2

Ferrari investe em nova vaga do Brasil na F1 em 2027

Franco Colapinto, da Alpine, no GP da Hungria pela F1 2026

Alpine renova com Colapinto e confirma dupla para F1 2027

Com George Russell na frente, grid da F1 em ação no GP da Holanda

Mercedes, Audi, Ferrari e Honda serão beneficiadas via ADUO

Toto Wolff, chefe da Mercedes, no GP do Canadá na F1 2026 (Foto: Andrej Ivanov / AFP)

Mercedes afirma estar sem dinheiro para melhorias na F1 2026

Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez em coletiva

GP da Espanha de F1 anuncia patrocínio do Real Madrid; entenda

Kimi Antonelli sorri no GP da Holanda pela F1 2026

Kimi Antonelli completa 20 anos; relembre os feitos da sensação da F1

Kimi Antonelli acena no pódio do GP da Holanda de F1 2026

Chefe da F1 enxerga traço de Ayrton Senna em Antonelli: 'Dupla dimensão'

Lewis Hamilton faz 'joinha' com a mão ao sair do carro da Ferrari no GP da Holanda de Fórmula 1

Hamilton se desculpa à Ferrari por postura na F1: 'Vou melhorar'

Max Verstappen volta às origens no kart para encarar 100 pilotos em Silverstone (Crédito: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool)

Max Verstappen desafia 100 pilotos em corrida de kart em Silverstone

Gabriel Bortoleto na Fórmula 1

Bortoleto compara Zandvoort e Interlagos: 'Nada bate nosso Brasilzão'

Gabriel Bortoleto, de capacete no carro, participa do único treino livre do GP da Holanda de Fórmula 1

Bortoleto aponta problemas na largada e mira reação em Monza