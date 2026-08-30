Piloto da F1 tem 'bom sinal' para retorno após lesão Em recuperação, Isack Hadjar vive a expectativa de disputar o GP da Itália

Isack Hadjar não disputou o Grande Prêmio da Holanda do último fim de semana, que marcou a volta da Fórmula 1 após o fim das férias. Isso porque, em um treinamento durante a pausa, o piloto sofreu uma lesão no punho, ficando sem condições físicas. Agora, o piloto da Red Bull vive a expectativa de retornar à ação no GP da Itália, a 13ª etapa da F1, que acontece entre 4 e 6 de setembro.

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Em vídeo de bastidores do GP da Holanda divulgado pela equipe austríaca, Hadjar se diz otimista para o retorno no Circuito de Monza, apontando para o punho desinchado. Na corrida em Zandvoort, ele foi substituído por Liam Lawson, e Yuki Tsunoda correu pela Racing Bulls.

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— Na verdade, é a minha primeira lesão em toda a minha existência, carreira, seja o que for. É estranho estar no banco e não estou contente com isso, por mim e pela equipe. Obviamente, quero estar lá em todas as voltas. (Meu punho) não está inchado, o que é muito bom. É um bom sinal. Portanto, na verdade, está recuperando rapidamente. Todos os dias tenho um pouco mais de mobilidade e estou esperançoso para Monza — disse Hadjar.

Isack Hadjar na F1 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

Hadjar é o atual 8º colocado do Mundial de Pilotos, com 68 pontos. O companheiro de Max Verstappen ainda busca subir ao pódio pela primeira vez na temporada.

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Quando é a próxima etapa da F1?

Com o fim das férias, o calendário da Fórmula 1 está com tudo! Após o GP da Holanda, que terminou com vitória de Lando Norris no último final de semana, os pilotos voltam à ação no Grande Prêmio da Itália. As atividades no Circuito de Monza acontecem entre a próxima sexta-feira (4) e domingo (6). A etapa é a 13ª da temporada da F1. Confira:

SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 7h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 11h (de Brasília)

SÁBADO, 5 DE SETEMBRO

🏎️ Treino livre 3 - 7h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 6 DE SETEMBRO

🏎️ Corrida - a partir das 10h (de Brasília)

🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1 2026

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