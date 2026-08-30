Com Poatan, Glover vence Shogun em duelo de lendas do UFC Em combate de boxe, ex-campeões do UFC se enfrentaram no Spaten Night Fight 3; com Alex Poatan no corner, Glover venceu por decisão unânime

Na madrugada deste domingo (30), Glover Teixeira superou Maurício Shogun Rua na luta principal do Spaten Fight Night 3, no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Diferente do que estavam acostumados no UFC, as duas lendas do MMA se enfrentaram em um combate de boxe, chancelado pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB) e disputado no peso super-pesado (entre 96 e 110 kg).

A luta, disputada em oito assaltos de dois minutos cada, não acabou em nocaute, como ambos esperavam que acontecesse. Apesar de sofrer muitos golpes pesados, Shogun se manteve firme para evitar que fosse nocauteado.

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Com Alex Poatan no corner, Glover venceu por pontos em decisão unânime. Em entrevista ao Lance!, o ex-campeão do UFC explicou a importância do companheiro de treinos durante a luta. Além das dicas, Teixeira destacou que a simples presença dele já afeta o seu rendimento: "Com Poatan estando ali, gera uma confiança muito grande. Ele entende muito, ficou me alertando o tempo todo para eu ficar sempre com cuidado."

Alex Poatan no corner de Glover

Na coletiva desta quinta-feira (27), o ex-campeão do UFC explicou a proximidade da relação que criou com Poatan. Parceiros de treino, Alex Pereira foi importante não só durante a luta, mas no processo de preparação e volta de Glover aos ringues.

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Apesar de estar longe do octógono como lutador desde 2023, Glover se manteve presente no Ultimate como principal treinador do atleta. "Eu sonhava em conhecer o Poatan quando eu era bem mais novo. Conheci ele no finalzinho da minha carreira, quando eu ia lutar com o Thiago Marreta. O cara tem um QI de luta muito bom e me ensinou muito."

Glover destacou o refinamento e a inteligência de combate do lutador na trocação, afirmando que aprendeu a ter mais calma e estratégia graças ao parceiro de treinos. O ex-campeão fez questão de exaltar que, assim como ajudou Alex em sua ascensão no MMA, Poatan também teve papel crucial na conquista de seu próprio cinturão no UFC, em 2021.

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Glover Teixeira treina com Alex Poatan, do UFC, antes de Spaten Fight Night 3 (Foto: Gaspar Nóbrega/Divulgação Spaten)

Adaptação do UFC ao boxe

Maurício Shogun Rua explicou que sempre treinou outras artes marciais: "Muay thai foi meu carro-chefe no MMA, então fazer boxe é mais fácil. A parte mais difícil é porque eu gosto de chutar bastante, então vou ter que me concentrar para não chutar as costas do Glover". A transição ao boxe também parecia fácil para o adversário, elogiado por Maurício como "completo".

Glover Teixeira explicou que seu treinador, Fernely Feliz, era do boxe e o ajudou a ser campeão do UFC. Contudo, confessou que imaginava uma luta diferente com o rival quando estavam em plena forma: "Eu sempre imaginava uma luta com o Shogun pensando em botar ele pra baixo. Agora tirou o meu wrestling, mas também tirou a joelhada e o chute dele. Se ele me chutar, eu boto ele pra baixo, mas a gente vai tentar fazer isso só na mão mesmo."

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Máximo respeito entre as duas lendas do MMA

Assim como Glover, Maurício Shogun Rua também foi campeão do UFC, esteve em 42 lutas na organização e demonstrou enorme admiração pela carreira do seu rival no torneio. Glover Teixeira respondeu que sua admiração pelo oponente vem desde o início de sua trajetória no MMA, quando acompanhava os combates no lendário Pride.

Naquela época, Shogun, Quinton "Rampage" Jackson e Ricardo Arona eram as suas maiores referências no esporte. Após ter enfrentado Rampage ao longo de sua carreira no UFC, Glover celebrou a oportunidade de concretizar o sonho de enfrentar outra grande lenda da modalidade.

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Relembrando grandes momentos da história do esporte, o ex-campeão citou a batalha épica de Shogun contra Dan Henderson e comparou ao seu próprio duelo icônico diante de Jiri Prochazka, destacando que a promessa para este reencontro é, acima de tudo, um espetáculo de pura entrega para os fãs. Contudo, Glover brincou antes da luta do Spaten Fight Night 3: "Não quero que seja a melhor luta do ano porque é porrada demais."

O lutador relembrou que o combate nunca chegou a ser agendado no passado devido às constantes oscilações no ranking do UFC, em momentos nos quais um subia na divisão dos meio-pesados, enquanto o outro caía, mas destacou a carreira dos dois atletas.

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"O legado já foi feito, a gente foi campeão. É um privilégio estar lutando contra o Shogun. São dois caras perigosos, com a mão pesada, então a luta tem tudo para acabar com o nocaute. Eu não pegaria uma luta como essa se não fosse para me dar o meu melhor."

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Luan Medeiros disputou o cinturão latino-americano

Antes da luta principal no Spaten Fight Night 3, Luan Medeiros venceu o argentino Juan Cruz. Segundo o brasileiro, o combate pelo cinturão latino-americano representava o primeiro degrau fundamental para se credenciar a uma futura disputa de título mundial, seu foco na carreira.

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A rivalidade histórica entre Brasil e Argentina também conferia um tempero especial ao confronto: "Acho que Brasil e Argentina, em qualquer esporte, tem aquele negócio a mais". Durante a coletiva, o pugilista, filho de faixa-preta de jiu-jitsu e praticante de judô ainda na infância, também explicou como as experiências em outras modalidades de luta o beneficiavam.

"O esporte sempre mostra respeito e disciplina. É algo que eu levei para minha vida inteira e, hoje, no boxe, eu também levo essa parte. Só somou à minha carreira. Brinquei que a Rafa Silva já me bateu muito no judô (em treinos quando mais novo), então é incrível poder representar o boxe nesse evento, ainda mais do lado de grandes lendas."

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Além das duas lutas de boxe, a terceira edição do Spaten Fight Night também contou com as estreias do judô e do jiu-jitsu nesta edição. A campeã olímpica Rafa Silva venceu e explicou como a vitória gera confiança para ela buscar um bom resultado em Los Angeles 2028, mas Bia Souza foi derrotada em revanche da final de Paris 2024. No jiu-jitsu, Felipe "Preguiça" Pena se saiu superior.

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