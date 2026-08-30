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Mel Maia prestigia namorado em título internacional de boxe

Luan Medeiros derrota argentino Juan Cruz e garante cinturão latino-americano do peso-leve da WBA no Spaten Fight Night 3

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
30/08/2026 17:51
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Luan Medeiros venceu o cinturão latino-americano da WBA no Spaten Fight Night 3 (Foto: Inovafoto/Divulgação Spaten)
Luan Medeiros venceu o cinturão latino-americano da WBA no Spaten Fight Night 3 (Foto: Inovafoto/Divulgação Spaten)

Na madrugada deste domingo (30), Luan Medeiros conquistou o cinturão latino-americano da Associação Mundial de Boxe (WBA) ao vencer o argentino Juan Cruz no Spaten Fight Night 3, em São Paulo. Na plateia, a atriz Mel Maia, namorada do atleta, acompanhou cada momento do combate.

Após dez rounds com Mel na torcida, o peso-leve (61,2 kg) venceu o rival nos pontos por decisão unânime, garantindo o primeiro título internacional de sua carreira. O brasileiro já havia exposto a vontade de conquistar esse cinturão para, no futuro, estar em uma disputa de título mundial. Em entrevista ao Lance!, Medeiros explicou que este continua sendo o objetivo.

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Relação com a Mel Maia

Mel e Luan estão juntos desde fevereiro de 2025, em uma relação discreta. O relacionamento começou durante as aulas de boxe que a atriz passou a fazer com o lutador, que também trabalha como professor da modalidade. Mel chegou a contar que os treinos surgiram como uma estratégia para cuidar da saúde mental e que, com o tempo, os dois se aproximaram.

O casal costuma manter a vida a dois longe da exposição pública, aparecendo junto apenas em algumas ocasiões. O Spaten Fight Night 3 foi uma delas; Mel optou por um vestido roxo na noite de gala para acompanhar o namorado em um dos momentos mais relevantes de sua trajetória no esporte. Em postagem no Instagram da atriz, Medeiros ainda comentou: "Você é perfeita! Obrigado por tudo."

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Mel Maia postou seu traje de gala para noite do Spaten Fight Night 3 (Foto: Instagram)
Mel Maia postou seu traje de gala para noite do Spaten Fight Night 3 (Foto: Instagram)

Mais do que uma luta para Luan Medeiros

Focado em chegar ao topo do mundo no boxe, o brasileiro explicou na coletiva de quinta-feira (27) que enxergava esta luta como o primeiro degrau fundamental para se credenciar a uma futura disputa de título mundial. A rivalidade histórica entre Brasil e Argentina também conferia um tempero especial ao confronto: "Acho que Brasil e Argentina, em qualquer esporte, tem aquele negócio a mais."

Agora no boxe, Luan Medeiros também é filho de faixa-preta de jiu-jitsu e começou a praticar judô ainda na infância. Na coletiva, o pugilista explicou como as experiências em outras modalidades de luta o beneficiavam.

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- O esporte sempre mostra respeito e disciplina. É algo que eu levei para minha vida inteira e, hoje, no boxe, eu também levo essa parte. Só somou à minha carreira. Brinquei que a Rafa Silva já me bateu muito no judô (em treinos quando mais novo), então é incrível poder representar o boxe nesse evento, ainda mais do lado de grandes lendas.

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