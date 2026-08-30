Brasileiro vence cinturão latino-americano e mira mundial Luan Medeiros venceu argentino no Spaten Fight Night 3 e, agora, busca disputa para título mundial

Na madrugada deste domingo (30), Luan Medeiros venceu o seu duelo contra o argentino Juan Cruz no Spaten Fight Night 3. A luta em questão colocava em jogo o cinturão latino-americano do boxe.

Em uma luta de dez rounds, Luan venceu o rival nos pontos por decisão unânime. O brasileiro já havia exposto a vontade de conquistar esse título para, no futuro, estar em uma disputa de título mundial. Em entrevista ao Lance!, Medeiros explicou que este continua sendo o objetivo.

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Mais do que uma luta para Luan Medeiros

Focado em chegar ao topo do mundo no boxe, o brasileiro explicou na coletiva de quinta-feira (27) que enxergava esta luta como o primeiro degrau fundamental para se credenciar a uma futura disputa de título mundial. A rivalidade histórica entre Brasil e Argentina também conferia um tempero especial ao confronto: "Acho que Brasil e Argentina, em qualquer esporte, tem aquele negócio a mais."

Agora no boxe, Luan Medeiros também é filho de faixa-preta de jiu-jitsu e começou a praticar judô ainda na infância. Na coletiva, o pugilista explicou como as experiências em outras modalidades de luta o beneficiavam.

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"O esporte sempre mostra respeito e disciplina. É algo que eu levei para minha vida inteira e, hoje, no boxe, eu também levo essa parte. Só somou à minha carreira. Brinquei que a Rafa Silva já me bateu muito no judô (em treinos quando mais novo), então é incrível poder representar o boxe nesse evento, ainda mais do lado de grandes lendas."

Lendas do UFC no card principal

O card do evento contou com a presença de Glover Teixeira e Maurício Shogun Rua, ex-campeões do UFC. Contudo, assim como o pugilista, os dois também se enfrentaram na modalidade do boxe, com vitória de Glover.

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Além das duas lutas de boxe, a terceira edição do Spaten Fight Night também conta com as estreias do judô e do jiu-jitsu nesta edição. A campeã olímpica Rafa Silva venceu, enquanto no jiu-jitsu x se saiu superior.

➡️Lendas do UFC explicam adaptação ao boxe para Fight Night 3

Pôster do Spaten Fight Night 3, com luta de Shogun e Glover Teixeira (Foto: Divulgação)

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