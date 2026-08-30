Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Brasileiro vence cinturão latino-americano e mira mundial

Luan Medeiros venceu argentino no Spaten Fight Night 3 e, agora, busca disputa para título mundial

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
30/08/2026 02:13
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
luan-medeiros-boxe-mel-maia
Luan Medeiros conquistou o cinturão latino-americano do boxe (Foto: Reprodução/Instagram)

Na madrugada deste domingo (30), Luan Medeiros venceu o seu duelo contra o argentino Juan Cruz no Spaten Fight Night 3. A luta em questão colocava em jogo o cinturão latino-americano do boxe.

Em uma luta de dez rounds, Luan venceu o rival nos pontos por decisão unânime. O brasileiro já havia exposto a vontade de conquistar esse título para, no futuro, estar em uma disputa de título mundial. Em entrevista ao Lance!, Medeiros explicou que este continua sendo o objetivo.

continua após a publicidade

Mais do que uma luta para Luan Medeiros

Focado em chegar ao topo do mundo no boxe, o brasileiro explicou na coletiva de quinta-feira (27) que enxergava esta luta como o primeiro degrau fundamental para se credenciar a uma futura disputa de título mundial. A rivalidade histórica entre Brasil e Argentina também conferia um tempero especial ao confronto: "Acho que Brasil e Argentina, em qualquer esporte, tem aquele negócio a mais."

Agora no boxe, Luan Medeiros também é filho de faixa-preta de jiu-jitsu e começou a praticar judô ainda na infância. Na coletiva, o pugilista explicou como as experiências em outras modalidades de luta o beneficiavam.

continua após a publicidade

"O esporte sempre mostra respeito e disciplina. É algo que eu levei para minha vida inteira e, hoje, no boxe, eu também levo essa parte. Só somou à minha carreira. Brinquei que a Rafa Silva já me bateu muito no judô (em treinos quando mais novo), então é incrível poder representar o boxe nesse evento, ainda mais do lado de grandes lendas."

Lendas do UFC no card principal

O card do evento contou com a presença de Glover Teixeira e Maurício Shogun Rua, ex-campeões do UFC. Contudo, assim como o pugilista, os dois também se enfrentaram na modalidade do boxe, com vitória de Glover.

continua após a publicidade

Além das duas lutas de boxe, a terceira edição do Spaten Fight Night também conta com as estreias do judô e do jiu-jitsu nesta edição. A campeã olímpica Rafa Silva venceu, enquanto no jiu-jitsu x se saiu superior.

➡️Lendas do UFC explicam adaptação ao boxe para Fight Night 3

Pôster do Spaten Fight Night 3, com Shogun e Glover Teixeira
Pôster do Spaten Fight Night 3, com luta de Shogun e Glover Teixeira (Foto: Divulgação)

🥊 Aposte no Brasil no UFC
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Rafaela Silva conquistou a medalha de prata no Pan de Judô

Lutas

Após vitória, Rafa Silva expõe confiança às Olimpíadas de LA

Há 1 hora
Pôster do Spaten Fight Night 3, com Shogun e Glover Teixeira

Lutas

Shogun x Glover Teixeira no Spaten Fight Night 3: saiba card, horário e onde assistir

Há 9 horas
Chinês Liu Ce na vitória sobre Levi Rodrigues Jr

Lutas

Brasileiro nocauteado por chinês leva bônus no UFC Xangai

Há 12 horas
Song Yadong comemora vitória na luta principal do UFC Xangai

Lutas

Lutador ameaça Song Yadong após derrota do irmão no UFC Xangai

Há 14 horas
Julia Polastri anda no octógono após nocautear rival, que está no chão, no UFC Xangai

Lutas

VÍDEO: brasileira vence com nocaute brutal no UFC Xangai

Há 17 horas
Os brasileiros Clarice Ribeiro, Michel Augusto e Rafaela Rodrigues subiram ao pódio no Grand Slam de Judô de Lausanne

Lutas

Judô brasileiro abre Grand Slam de Lausanne com três medalhas

Há 1 dia
Mais LANCE!
Carlos Ulberg conquista cinturão dos meio-pesados do UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Dono de antigo cinturão de Alex Poatan projeta retorno ao UFC

Glover e Shogun fazem luta principal do Spaten Fight Night 3 (Foto: Divulgação/Spaten)

Farpas, rivalidades e ar olímpico esquentam o Fight Night 3

Alex Poatan em promoção do UFC Casa Branca (Foto: Reprodução)

Glover exalta QI de Poatan e projeta volta do atleta no UFC

Mauricio "Shogun" Rua em treino aberto antes de Spaten Fight Night 3

Glover exalta Shogun e brinca: 'Bambam seria mais tranquilo'

Glover Teixeira levanta os braços com o cinturão do UFC

Lendas do UFC explicam adaptação ao boxe para Fight Night 3

Com a bandeira do Brasil sobre o ombro direito, José Aldo, de luvas, mostra os bíceps e faz expressão série em sessão de fotos do UFC

José Aldo deixa aposentadoria para lutar com ex-rival fora do UFC

Glover Teixeira treina com Alex Poatan, do UFC, antes de Spaten Fight Night 3

Ex-campeão detalha próxima meta de Alex Poatan no UFC

Dana White em coletiva de imprensa do UFC (Foto: Reprodução/X)

Borrachinha critica afastamento de Dana White do UFC

Deiveson Figueiredo em ação contra Umar Nurmagomedov no UFC 324

UFC Xangai não é sábado à noite? Saiba horário e card do evento

Alex Poatan posa para foto com Yousri Belgaroui, seu parceiro de treinos do UFC

Antigo rival de Alex Poatan enfrentará brasileiro no Noche UFC

Alex Poatan em promoção do UFC Casa Branca (Foto: Reprodução)

Em busca do terceiro cinturão no UFC, Alex Poatan volta aos treinos

Valter Walker em pesagem do UFC Abu Dhabi

Valter Walker anuncia lista de alvos nos pesados no UFC

Charles 'Do Bronx' em coletiva antes do UFC 326, em Las Vegas (Divulgação)

UFC 331: Charles do Bronx explica suposta recusa à revanche