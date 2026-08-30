Após vitória, Rafa Silva expõe confiança às Olimpíadas de LA Ouro no Rio 2016, Rafaela venceu o duelo no Spaten Fight Night 3; Bia Souza perdeu em revanche de final olímpica, enquanto Felipe Pena superou Meregali após provocações

No final da noite deste sábado (29), Rafa Silva, campeã nas Olimpíadas do Rio 2016, venceu o seu duelo na estreia do judô no Spaten Fight Night 3. A brasileira enfrentou a mexicana Prisca Awiti Alcaraz, medalhista de prata olímpica em Paris 2024.

Rafa dominou o confronto do começo ao fim, conquistando um placar de 11 a 0 ao final da luta. Em entrevista ao Lance!, a judoca comentou como a vitória lhe dá confiança para as Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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Em uma nova categoria (63kg, antes 57kg), Rafa ainda espera vencer outras competidoras importantes para se firmar como uma das favoritas ao ouro. Contudo, a medalhista de ouro em Paris 2024, Bia Souza, não conseguiu um resultado positivo. A luta em questão foi uma revanche, à israelense, da final olímpica, em que ficou com a prata.

Após 0 a 0 no tempo normal, Raz conseguiu o ponto da vitória no "Golden Score". Em entrevista, a israelense comentou que vencer a brasileira no território da rival a ajuda a pensar não só nos próximos Jogos Olímpicos, mas também nos mundiais. Além da disputa na França, as duas já haviam se enfrentado outras cinco vezes, todas com vitória de Bia Souza.

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Olimpíadas e Mundial no Brasil

Antes da luta, Rafa Silva comentou sobre a oportunidade de lutar mais uma vez em solo brasileiro. "Competir dentro de casa, para mim, é sempre um privilégio. Vai ser um privilégio gigantesco poder comemorar os dez anos da minha conquista de ouro olímpica", afirmou. Após o confronto, a campeã olímpica voltou a comentar sobre a importância de vencer no Brasil.

Além das Olimpíadas no Rio de Janeiro, a judoca foi campeã mundial no Brasil em 2013, e fez questão de reforçar isso durante a coletiva. Em 2022, Rafaela voltou a vencer a medalha de ouro no mundial de judô, mas este em Tashkent, no Uzbequistão.

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Encarada entre Rafaela Silva e Prisca Awiti Alcaraz no Spaten Fight Night 3 (Foto: Divulgação)

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Estreias de judô e jiu-jitsu

A presença do judô foi uma novidade desta terceira edição do Spaten Fight Night, conhecido pelas suas lutas de boxe. Além das duas modalidades, o evento também contou com a estreia do jiu-jitsu.

Luan Medeiros, que vai disputar o cinturão latino-americano do boxe contra o argentino Juan Cruz, é filho de faixa-preta de jiu-jitsu e começou a praticar judô ainda na infância. Na coletiva de quinta-feira (27), o jovem boxeador comentou: "O esporte sempre mostra respeito e disciplina. É algo que eu levei para minha vida inteira e, hoje, no boxe, eu também levo essa parte. Só somou à minha carreira".

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- Brinquei que a Rafa Silva já me bateu muito no judô (em treinos quando mais novo), então é incrível poder representar o boxe nesse evento, ainda mais do lado de grandes lendas.

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Ainda no assunto, Nicholas Meregali, que vai disputar a única luta de jiu‑jitsu do torneio contra Felipe "Preguiça" Pena, também comentou a troca de conhecimento entre os lutadores do card. No treino aberto no Rio de Janeiro, o atleta pegou algumas dicas de movimentação de pernas com Bia Souza, campeã olímpica do judô.

- Acrescentar (à luta de sábado) não deu, mas a teoria eu consegui entender. Acho que eu vou voltar a praticar isso. Sempre que alguém faz algo novo e efetivo, eu gosto de perguntar depois do treino, porque a gente consegue aprender com outras pessoas também.

O lutador, famoso por seu "trash talk", explicou que a marra não o impede de buscar conselhos. "Parte da minha cultura de treinamento é tentar absorver de outras pessoas, porque nada se cria, tudo se copia. Eu sou escroto, sou arrogante, mas eu sempre pergunto para quem sabe mais", conclui.

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Contudo, Meregali e Preguiça já estavam lutando um contra o outro dias antes do evento deste sábado. Na quinta-feira, os lutadores começaram a se alfinetar logo na entrada, mas o clima esquentou quando Meregali minimizou a rivalidade entre os dois ao declarar que a disputa "zera quando só um lado vence".

O histórico de lutas entre os dois até o Spaten Fight Night estava 2 a 0 para Meregali. Após as falas do adversário, Felipe Pena respondeu trazendo seus dois títulos mundiais do ADCC para a mesa e lembrando o rival que ele não conseguiu finalizar um adversário faixa-roxa em seu último combate: "Se eu entrar de (faixa) roxa, você vai lutar ou desistir? Pensei que você tivesse traumatizado do último ADCC, porque sumiu da rede social."

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Com torcida em maioria para o Preguiça, o lutador foi superior nos dois primeiros rounds, vencendo por 10 a 9 em ambos. O melhor round, no entanto, foi o terceiro.

Meregali foi mais agressivo e tentou levar Felipe ao chão, mas Preguiça conseguiu se esquivar e, mesmo perdendo o round por 10 a 9, evitou a vitória do rival. Em entrevista, Pena afirmou que entende o valor das provocações de Meregali para a importância do confronto, mas conseguiu responder no tatame.

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