Lenda do basquete brasileiro vai encerrar a carreira após final do NBB

Aos 41 anos, o complexo processo de aposentadoria marca o fim de uma era para Olivinha, ala-pivô do Flamengo, que disputará suas últimas partidas nas finais do Novo Basquete Brasil (NBB) contra o Franca. Este grande ícone do basquete brasileiro, líder histórico em rebotes do NBB, anuncia que essas finais representam seus últimos momentos em quadra.

Olivinha expressou sua emoção e gratidão em recentes declarações, enfatizando como tem aproveitado cada instante desta temporada. Ele revelou que já compartilhava com o time sobre sua aposentadoria há algum tempo, fato que, segundo ele, tornou esta última jornada ainda mais especial, com todos jogando também em sua homenagem.

O ala-pivô, que participou de todas as 16 edições do NBB – quatro delas pelo Pinheiros e as últimas 12 pelo Flamengo – tem estatísticas impressionantes que incluem médias de 12,6 pontos e 7,1 rebotes por jogo. Seu nome já está eternizado entre os grandes do esporte, com seis títulos do NBB no total e a marca de maior reboteiro da história da liga.

Motivação não falta para Olivinha. O jogador afirmou estar vivendo um dos melhores momentos de sua preparação, sentindo-se motivado e emocionalmente pronto para encerrar sua carreira com uma performance memorável nas finais do NBB. Seu treinamento intensivo é uma mistura de garra e paixão, elementos que sempre o caracterizaram como “o Deus da Raça” nas quadras.

As finais do NBB, mais do que um espetáculo de basquete, serão a última dança de Olivinha, marcadas pela honra e emoção. Tão aguardadas pelos fãs, são jogos que já estão fazendo história pela intensidade e paixão envolvidas, tanto dentro quanto fora das quadras.

Jogo 1: Flamengo x Franca – 1º de junho – Rio de Janeiro

Jogo 2: Franca x Flamengo – 6 de junho – São Paulo

Jogo 3: Franca x Flamengo – 8 de junho – São Paulo

Jogo 4* (se necessário): Flamengo x Franca – 13 de junho – Rio de Janeir

Jogo 5* (se necessário): Flamengo x Franca – 15 de junho – Rio de Janeiro